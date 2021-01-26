ذكرى كوبي حاضرة في القلوب وعلى جدران لوس أنجليس من قبل beIN SPORTS January 26, 2021 14:20 5:30 دقيقة عامٌ مرّ على رحيل أسطورة كرة السلة كوبي براينت وابنته بحادث تحطم مروحية، ولا تزال ذكراه حاضرة في الأذهان والقلوب وعلى جدران مدينة لوس أنجليس. تقارير إخبارية كوبي براينت الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 2:38 دقيقة برشلونة يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة 5:30 دقيقة ذكرى كوبي حاضرة في القلوب وعلى جدران لوس أنجليس 1:04 دقيقة الصين تؤكد استعدادها لتنظيم الأولمبياد الشتوي 0:45 دقيقة رئيس الأولمبية الفرنسية يؤكد أهمية تلقي اللقاح 0:39 دقيقة اتجاه لإقامة مباراة كل النجوم في مارس 0:45 دقيقة لامبارد يعبر عن خيبة أمله من قرار إقالته 2:29 دقيقة قلق في صفوف المنتخب المغربي قبل مواجهة أوغندا 1:17 دقيقة آرسنال يتطلع للثأر من ساوثهامبتون 0:40 دقيقة سحب قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاماً 1:00 دقيقة غوارديولا: النتائج الإيجابية تمنحنا دفعة معنوية