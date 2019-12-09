وسجل ديفيس 50 نقطة مع سبع متابعات وست تمريرات حاسمة مؤكدا تألقه في الآونة الأخيرة بعدما سجل 39 نقطة في سلة بورتلاند ترايل بلايزرز الجمعة ومعيدا إلى الأذهان نجوميته المطلقة مع فريقه السابق نيو أولريانز بيليكانز الذي تركه الضيف الماضي للانضمام إلى ليكرز.

لكن الفارق الوحيد في صفوف فريقه الجديد أنه يلعب إلى جانب صانع الألعاب الرائع "الملك" ليبرون جيمس الذي سجل 32 نقطة بينها ست ثلاثيات من أصل ثماني محاولات مع 13 تمريرة حاسمة، علما بأنه وجد نفسه مرتكبا أربعة أخطاء في نهاية الشوط الأول.

وهي المرة الرابعة التي يبلغ فيها ديفيس حاجز الـ50 نقطة في مسيرته الاحترافية والأولى مع ليكرز.

وهو الفوز الرابع على التوالي لليكرز والـ21 في 24 مباراة هذا الموسم فعزز صدارته المنطقة الغربية والدوري بفارق فوز واحد عن ميلووكي باكس متصدر المنطقة الشرقية.

في المقابل، مني مينيسوتا تمبروولفز بخسارته الرابعة تواليا والـ12 في 22 مباراة هذا الموسم، وتخطى ثمانية من لاعبيه حاجز العشر نقاط أبرزهم كارل-أنطوني تاونز (19 مع 8 تمريرات حاسمة) وأندرو ويغينز (19) وجوش اوكوجاي (18) وروبرت كوفينغتون (16).



دونسيتش يحطم رقم جوردان



وأوقف ساكرامنتو كينغز الانتصارات المتتالية لدالاس مافريكس عندما تغلب عليه 110-106 في عقر داره في مباراة تألق فيها نجم الخاسر السلوفيني الواعد لوكا دونسيتش (20 عاما) بتسجيله 27 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة وسبع متابعات.

وهي المباراة الـ19 على التوالي التي يحقق فيها اللاعب 20 نقطة مع خمس متابعات وخمس تمريرات حاسمة على الأقل، فحطم الرقم القياسي الذي حققه جوردان في العام 1989.

وكان جوردان الذي توج بلقب الدوري ست مرات مع شيكاغو بولز، هو الوحيد الذي حقق هذا الرقم في الصيغة الحالية للدوري منذ دمج رابطتي كرة السلة في الولايات المتحدة عام 1976. ويحمل الأسطوري الآخر أوسكار روبرتسون الرقم القياسي المطلق (29 مباراة في موسم 1964-1965).

لكن إنجاز دونسيتش لم يكن كافيا كي يحقق دالاس مافريكس فوزه السادس على التوالي والسابع عشر هذا الموسم فمني بخسارته السابعة.

وبرز الصربي نيمانيا بييليتشا وبادي هايلد في صفوف ساكرامنتو بتسجيل الأول 30 نقطة مع سبع متابعات، وأضاف الثاني 26 نقطة.

واستعاد لوس انجليس كليبرز توازنه بعد يومين من خسارته المذلة امام ميللوكي باكس (91-119)، بفوزه على مضيفه واشنطن ويزاردز 135-119.

ويدين كليبيرز بفوزه الى كواهي لينارد صاحب 34 نقطة مع 11 متابعة وبول جورج صاحب 27 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات، بالإضافة غلى البديل مونتريزل هاريل الذي سجل 20 نقطة بينها تسع في الربع الأخير.

وفي باقي المباريات، فاز ميامي هيت على شيكاغو بولز 110-105 بعد التمديد، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على تورونتو رابتورز 110-104، وبروكلين نتس على دنفر ناغتس 105-102، فيما خسر بورتلاند ترايل بلايزرز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 96-108، وتشارلوت هورنتس أمام أتلانتا هوكس 107-122.