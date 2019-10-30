وتضمنت نقاط ديفيس نجاحه في 26 رمية حرة من أصل 27 سددها ما حدا بالجماهير إلى الهتاف "أم في بي" "أم في بي" أي المطالبة بمنحه مبكرا لقب أفضل لاعب في الموسم.

وقدم ديفيس عرضا رائعا توجه بـ20 متابعة وتمريرتين حاسمتين ليصبح بالتالي أول لاعب في صفوف ليكرز يسجل 40 نقطة و20 تمريرة حاسمة منذ ان نجح في ذلك اسطورة النادي السابق شاكيل اونيل.

وأضاف نجم الفريق الآخر ليبرون جيمس 23 نقطة و8 تمريرات حاسمة.

ولم يخض ليبرون المباراة بأفضل حالة ذهنية له لأنه اضطر إلى الانتقال من منزله الفاخر بسبب النيران المندلعة في التلال المجاورة في لوس انجليس.

وقال ديفيس "كنت أريد اللعب بقتالية ليس الا ومساعدة فريقي على تحقيق الفوز وكل ما كان يتوجب علي القيام به في هذا الصدد قمت به".

وظلت النتيجة متقاربة بين الفريقين حتى نهاية الشوط الاول (47-47) قبل ان يضرب ديفيس بقوة في الربع الثالث ليقود فريقه الى التفوق على منافسه بنتيجة 39-20 ليواصل ليكرز افضليته في الربع الاخير وينهي المباراة بفارق 29 نقطة.

وأضاف ديفيس "لم نكن في أفضل حالة لنا في مطلع المباراة وكنا نبحث عن لاعب يعطينا الحماس والحيوية وهذا ما حاولت منحه لفريقي".

والفوز هو الثالث تواليا لليكرز بعد خسارته مباراته الافتتاحية امام جاره كليبرز.



21 نقطة لباتلر العائد





وفي ميامي، سجل جيمي باتلر في أول مباراة رسمية له مع ميامي هيت 21 نقطة ليقوده الى الفوز على اتلانتا هوكس 112-97 رافعا رصيد فريقه الى 3 انتصارات مقابل هزيمة واحدة منذ مطلع الموسم الحالي.

ودخل باتلر إيقاع المباراة بسرعة من خلال نجاحه في أول أربع رميات له ليسجل 12 نقطة في الربع الأول.

وغاب باتلر عن المباريات الثلاث الأولى لفريقه في مطلع الموسم بسبب ولادة ابنته لكنه لم يظهر أي صدأ خلال المباراة.

وأشاد به مدرب ميامي هيت اريك سبويلسترا بقوله "كان يركض في كل مكان ويسدد كما لو أن الأمر يتعلق بمباراة في البلاي اوف. كان يتطلع قدما للحصول على فرصة خوض أول مباراة له في الموسم العادي".

وساهم الثنائي تايلر هيرو والسلوفيني غوران دراغيتش بشكل كبير أيضا في فوز فريقهما بتسجيلهما 29 و21 نقطة على التوالي. وكان رصيد هيرو تحديدا الأكبر للاعب "روكي" فيص فوف ميامي هيت منذ ظهور دواين وايد إلى الاضواء في باكورة مواسمه في الدوري الاميركي عام 2004 عندما سجل 31 نقطة.

وقال هيرو بعد المباراة "إنه انجاز رائع، لكن يتعين علي مواصلة العمل".

وتألق أيضا في المباراة بام اديبايو بتسجيله 17 نقطة وقام بجهد دفاعي كبير مع 10 متابعة.

وفي دنفر، اعتمد دالاس مافريكس على جهد جماعي من لاعبيه ليتغلب على دنفر ناغتس 109-106 حيث نجح 9 من لاعبيه في تخطي حاجز ال10 نقاط أبرزهم ماكسي كليبر وتيم هارداوي جونيور وسجل كل منهما 14 نقطة.