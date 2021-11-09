على ملعب يونايتد سنتر في شيكاغو وأمام 19.400 متفرج، سجل ديروزان 28 نقطة وأعاد فريقه إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين توالياً أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

وقلب بولز تخلفه في الربع الثالث بفارق نقطتين 76-78 إلى فوز بفارق 23 نقطة في الربع الأخير بتسجيله 42 نقطة، منها 7 نقاط في لحظات حاسمة لديروزان، مقابل 17 لضيفه.

قال نجم اللقاء ديروزان "حافظنا على عدائيتنا"، مضيفاً "كان لدينا بعض نقاط الضعف، خاصة في الشوط الأول حيث مررنا بلحظات من الفوضى. كنا نخسر الكرة ونسمح لهم بالوصول إلى سلتنا".

حقق ديروزان 10 تسديدات ناجحة من أصل 20، مسجلاً 25 نقطة على الأقل للمباراة الخامسة على التوالي في الفوز الثالث لبولز على نتس في المواجهات الـ 14 الأخيرة بينهما.

وأضاف زاك لافين 24 نقطة لبولز الذي بلغت نسبة نجاح تسديداته 46.9 في المئة، وساهم أيو دوسونمو بـ 15 ولونزو بول وجافونتي غرين بـ 11 نقطة لكل منهما.

كما برز في صفوف الفائز المونتينيغري نيكولا فوسيفيتش بتحقيقه "دابل دابل" مع 11 نقطة و13 مرتدة.

في المقابل، لم تحل النقاط الـ 38، منها 11 في الربع الأخير، و10 مرتدات لنجم نتس كيفن دورانت، في منع الخسارة عن فريقه الذي توقفت سلسلة انتصاراته المتتالية.

وغابت النجاعة الهجومية عن صفوف الخاسر الذي بلغت نسبة نجاحه عن التسديدات 39.5 في المئة فقط، فلم يسجل لاماركوس ألدريدج سوى 19 نقطة مقابل 14 لزميله جيمس هاردن.

نيويورك نيكس يهزم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز

في فيلادلفيا، سجل جولياس راندل 31 نقطة والتقط 12 مرتدة في مباراة فوز فريقه نيويورك نيكس على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 103-96.

أثنى مدرب نيكس، توم ثيبودو على أداء راندل قائلاً: "لقد كان عملاقاً في جميع أنحاء الملعب، الطريقة التي بدأ بها المباراة والطاقة التي لعب بها، كما فرض الإيقاع من الناحية الدفاعية".

وتابع "عندما يلعب بهذه الطريقة، نصبح فريقا مختلفاً".

وأضاف لنيكس آر دجاي باريت 15 نقطة و10 مرتدات، والفرنسي إيفان فورنييه 11 نقطة وإيمانويل كويكلي 10، في أفضل رد للخسارة أمام كليفلاند كافالييرز بفارق 17 نقطة الاحد.

وافتقد سفنتي سيكسرز الذي توقفت سلسلة انتصاراته المتتالية عند ست مباريات، لجهود لاعبه الكاميروني جويل إمبيد الذي أعلن في وقت سابق عن اصابته بفيروس كورونا حيث من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة 10 أيام على الأقل.

كما غاب عن صفوف الخاسر، الثلاثي توبياس هاريس وايسايه جو وماتيس تيبول على خلفية مشاكل صحية وبروتوكول السلامة، فيما لم يلتحق الاسترالي بن سيمونز الذي أبدى رغبته بمغادرة فيلادلفيا بفريقه منذ بداية الموسم.

ومقابل هذه الغيابات، برز أندري درموند صاحب 14 نقطة و25 مرتدة، والتركي فوركان قرقماز مع 19 نقطة، فيما أضاف تيريز ماكسي 16 وجورج نيانغ 15 وستيف كوري 14 وشايك ميلتون 10.

