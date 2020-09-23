وقال نائب الرئيس التنفيذي المسؤول عن عمليات كرة السلة في شيكاغو، الليتواني أرتوراس كارنيسوفاس، في بيان "يسعدنا جداً أن نرحب ببيلي وعائلته في شيكاغو بولز".

ورأى أن "قدرته على مساعدة لاعبيه في الوصول إلى أفضل إمكاناتهم، على المستويين الفردي والجماعي، تتماشى جيداً مع فريقنا".

وسيحل ابن الـ55 عاماً بدلاً من المقال جيم بويلن، وذلك بعد انفصاله في وقت سابق من الشهر الحالي عن أوكلاهوما سيتي ثاندر باتفاق متبادل إثر خروج الفريق من الدور الأول للأدوار الإقصائية على يد هيوستن روكتس.

ووصل ثاندر إلى الـ"بلاي أوف" في كل من المواسم الخمسة التي قضاها مع بويلن، وذلك رغم خسارة الفريق خلال الأعوام الأخيرة جهود نجوم كبار من عيار جيمس هاردن (انتقل عام 2012 الى هيوستن روكتس) وراسل وستبروك (هيوستن روكتس منذ 2019) وكيفن دورانت (انتقل عام 2016 الى غولدن ستايت ووريرز ويلعب حالياً مع بروكلين نتس) وبول جورج (انتقل عام 2019 الى لوس أنجليس كليبرز).

ووصل ثاندر إلى نهائي المنطقة الغربية في موسمه الأول مع دونوفان عام 2016، لكنه خرج من الدور الأول في كل من المواسم الأربعة التالية.

وبحسب ما صدر عن مدير عام النادي سام بريستي، يبدو أن الانفصال بين الطرفين حصل بسبب عدم قدرة ثاندر على تأمين الضمانات للمدرب بشأن مستقبل الفريق من الناحية التنافسية، إذ قال "لدي احترام كبير لبيلي وسأقدر دائماً العمل الذي قمنا به معاً".

ويأمل دونوفان أن يصيب النجاح ذاته مع بولز الذي ما زال يبحث عن استعادة شيء من أمجاد التسعينات حين توج باللقب ست مرات بقيادة الأسطورة مايكل جوردان، علماً بأنه لم يبلغ نهائي الدوري منذ تتويجه السادس الأخير موسم 1997-1998 حين تغلب على يوتا جاز.