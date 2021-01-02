وتفوّق دونتشيتش على مواطنه غوران دراغيتش (10 نقاط) لاعب ميامي الذي عانى مع زملائه في التسديد من خارج القوس على ملعب "أميريكان إيرلانز أرينا" في دالاس، تكساس.

وهذه المرة الأولى من أصل ثلاث مواجهات، يتفوّق دونتشيتش على الجناح دراغيتش، لينجح دالاس بتحقيق فوزه الأول على هيت بعد 6 خسارات متتالية.

ومن أصل 33 رمية من خارج القوس، نجح لاعبو ميامي في إسقاط الكرة 7 مرات فقط، ليتكرر ما حصل لنيويورك نيكس الخميس، عندما سجل 3 فقط من 36 محاولة خلال خسارته أمام تورونتو رابتورز.

وأهدر ميامي أول 14 محاولة ثلاثية، وانتظر حتى الربع الثالث لينجح في أولى محاولاته عبر دنكان روبنسون.

في المقابل، أسقط دالاس 12 ثلاثية من 37 محاولة.

وانعكس أداء نجم ميامي الخارق جيمي باتلر على نتيجة فريقه، إذ اكتفى أحد أفضل لاعبي الأدوار الاقصائية في الموسم الماضي بتسجيل نقطتين فقط.

وعاد باتلر بعد غياب مباراتين لإصابته بالتواء في كاحله الأيمن.

وإلى نقطتيه، التقط 3 متابعات ولعب كرتين حاسمتين في 27 دقيقة.

ولدى الطرف الفائز، سجل تيم هاردواي جونيور 18 نقطة، ولاعبا هيت السابقان جوش ريتشاردسون 11 نقطة وجيمس دونسون 8 نقاط، فيما كان حضور دوريان فيني-سميث قوياً مع 12 نقطة.

أتلانتا يثأر من بروكلين



وعاد أتلانتا هوكس بفوز لافت من أرض بروكلين نتس 114-96.



وقال جناحه جون كولينز: "ما يساعدنا على التقدّم تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها (الأربعاء)، في مواجهة ضد الفريق نفسه".



وكان اللاعب البالغ 23 عاماً من أبرز المساهمين في الفوز الرابع لهوكس هذا الموسم، إذ سجل 20 نقطة و8 متابعات.



وأضاف زميلاه ديأندري هانتر 23 نقطة وتراي يونغ 21.



وعلى غرار ميامي، لم يكن بروكلين موفقاً من خارج القوس، إذ سجل 7 كرات فقط من 37 محاولة. وأقرّ جو هاريس صاحب 12 نقطة و7 متابعات في بروكلين "لقد عانينا".



ولدى الخاسر الذي يُعدّ من المرشحين للمنافسة هذا الموسم في ظلّ عودة النجم كيفن دورانت من الإصابة، سجل الأخير 28 نقطة و8 متابعات مقابل 18 نقطة و11 متابعة للنجم الآخر كايري إيرفينغ.



ويتصدر هوكس ترتيب المنطقة الشرقية (4-1) بالتساوي مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، انديانا بيسرز وأورلاندو ماجيك.



صنز يحلق



وفي المنطقة الغربية، أكّد فينيكس صنز بدايته اللافتة بفوزه على مضيفه دنفر ناغتس 106-103.



وبرز لدى فينيكس الثلاثي لاعب الارتكاز ديأندري أيتون (22 نقطة و11 متابعة)، الموزع المخضرم كريس بول (21 نقطة) والهداف ديفن بوكر (22 نقطة)، فيما كان صانع اللعب جمال موراي الأفضل لدى الخاسر مع 31 نقطة.



وبفوزه مرة خامسة من أصل ست مباريات، انفرد فريق ولاية أريزونا في الصدارة أمام قطبي لوس أنجليس، كليبرز وليكرز.



وخرج ليكرز حامل اللقب فائزاً من مواجهة مضيفه سان أنتونيو سبيرز 109-103، فيما خسر كليبرز على أرض يوتا جاز 100-106.



في المباراة الأولى، تميز الثنائي الرائع ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس، فسجل الأول 26 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة محققاً "تريبل دابل"، والثاني 34 نقطة و11 متابعة.



وقال ديفيس "من الجيد أن تبدأ سنتك بتحقيق الفوز".