ونجح السلوفيني في تسجيل 35 نقطة مع 12 متابعة و13 تمريرة حاسمة.

وتمكن دونتشيتش من تحقيق "تريبل دابل" ب30 نقطة في أول ثلاثة أرباع وهو انجاز تحقق 7 مرات فقط منذ موسم 1997-98 بينها خمس مرات للنجم السلوفيني وحده.

وسجل كريستيان وود القادم من هيوستن روكتس الصيف الماضي 21 نقطة بينها 5 رميات ثلاثية ليحقق فريقه فوزه الخامس تواليا. اما افضل مسجل في صفوف هيوستن فكان جاليت غرين (23 نقطة).

ورفع مافريكس رصيده الى 20 انتصارا هذا الموسم مقابل 16 هزيمة ليحتل المركز الخامس في المنطقة الغربية.

وكان دونتشيتش تعملق في مباراة فريقه ضد نيويورك نيكس قبل 3 ايام بتسجيله 60 نقطة مع 21 متابعة و10 تمريرات حاسمة، وأصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين يحقق "تريبل دابل" (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) بـ60 نقطة و20 متابعة على الأقل.

كما بات دونتشيتش (2.01 م) ثاني لاعب بعد جيمس هاردن يسجل 60 نقطة في "تريبل دابل" حيث سجل الأخير 60 نقطة مع 10 متابعات و11 تمريرة حاسمة في عام 2018 عندما كان يدافع وقتها عن ألوان هيوستن روكتس.

فوز بوسطن سلتيكس على كليبرز

وتألق ثنائي بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية، جايسون تايتوم وجايلين براون فسجل كل منهما 29 نقطة ليقودا فريقهما الى الفوز على لوس انجليس كليبرز 116-110. في حين كان كاوهي لينارد أفضل مسجل في صفوف الخاسر مع 26 نقطة و8 متابعات وأضاف زميله بول جورج 24 نقطة.

والفوز هو السادس والعشرون لسلتيكس في 36 مباراة حتى الان.

وظلت النتيجة متقاربة حتى الثواني الأخيرة من المباراة عندما تدخل ديريك وايت لمنع بول جورج من تسجيل سلة قبل النهاية ب33 ثانية كانت كفيلة بتقليص الفارق الى نقطة واحدة.

وقال وايت "الآن لدينا أربع مواجهات صعبة في الخارج ويتعين علينا ايجاد الطريق لتحقيق الفوز فيها".

ويستهل سلتيكس بداي العام الجديد في مواجهة دنفر ناغتس الذي يتقاسم صدارة المنطقة الغربية مع نيو أورليانز (22 فوزا مقابل 12 خسارة).

والحق ممفيس غريزليز الخسارة الخامس تواليا بتورونتو رابتورز بالفوز عليه 119-106 بفضل 25 نقطة لديلون بروكس. كما هي الخسارة الثامنة لرابتورز في اخر 10 مباريات له.

ولقي نيويورك نيكس المصير ذاته بخسارته للمرة الخامسة تواليا امام سان انتونيو سبيرز 112-115 وكان كلدون جونسون أفضل مسجل في صفوف الفائز مع 30 نقطة.

ولم تنفع النقاط الـ41 التي سجلها جوليان راندل في صفوف نيكس لإبعاد الخسارة عن فريقه.

وفي مباراتين آخريين، فاز تشارلوت هورنتس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 121-113، وإنديانا بايسرز على كليفلاند كافالييرز 135-126.