وضرب دونتشيتش البالغ من العمر 22 عاما بقوة في الربع الأول بتسجيله 22 نقطة بينها 7 رميات ثلاثية من أصل 10.

وهي المرة السابعة عشرة في مسيرة دونتشيتش التي يسجل فيها 40 نقطة أو أكثر، أما رقمه القياسي السابق فكان 46 نقطة. وغالباً ما يتألق السلوفيني في مواجهة كليبرز بالذات حيث سجل أفضل ستة عروض في مسيرته من أصل 8، أمام هذا المنافس.

وعلى الرغم من أن كليبرز وجد صعوبة في احتواء خطورة دونتشيتش إلا ان الفريق نجح في تقليص الفارق إلى 3 نقاط في الربع الأخير من دون ينجح في قلب النتيجة في صالحه.

والتقى فينيكس صنز وميلووكي باكس البطل، للمرة الاولى منذ الدور النهائي الموسم الماضي وخرج الأول بفوز صريح 131-107.

وسجل دايندر أيتون 27 نقطة ونجح في 7 متابعات لفينيكس متصدر المنطقة الغربية ليرفع فريقه انتصاراته إلى 45 مقابل 10 هزائم وهي أفضل نسبة في الدوري هذا الموسم.

في المقابل، سجل كل من كريس ميدلتون وجرو هوليداي 21 نقطة في حين اكتفى النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو ب18 نقطة مع 7 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

هزيمة مفاجئة لغولدن ستايت

ومني غولدن ستايت ووريرز بهزيمة مفاجئة على أرضه أمام نيويورك نيكس 114-116 هي الثانية تواليا بفضل 28 نقطة ليوليوس راندل مع 16 متابعة. في المقابل، كان نجم ووريرز ستيفن كوري الأفضل في فريقه مع 35 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

وتعرض بروكلين نتس لخسارته العاشرة توالياً بسقوطه أمام واشنطن ويزاردز 112-113.

وفشل نتس في الاحتفاظ بتقدمه بفارق 9 نقاط في الربع الثالث ليخسر بفارق نقطة واحدة في نهاية المباراة.

واستمر غياب نجم نتس كيفن دورانت عن صفوف الفريق في حين سجل له نجمه الآخر كايري ايرفينغ 31 نقطة مع 5 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وعزز ميامي هيت من صدارته في المنطقة الشرقية بفوزه على نيو اورليانز بيليكانز 112-97 محققا انتصاره الرابع توالياً.

وسجل كل من جيمي باتلر وبام أديبايو 29 نقطة لميامي وأضاف كايل لوري "تريبل دابل" الثاني له هذا الموسم مع 14 نقطة و11 متابعة ومثلها تمريرات حاسمة.

وحقق تورونتو رابتورز فوزه الثامن تواليا بتغلبه على هيوستن روكتس 139-120 بفضل 42 نقطة للاعب ارتكازه غاري ترنت جونيور.

وفي مباراة اخرى، تغلب ممفيس غريزليز على ديترويت بيستونز 132-107.