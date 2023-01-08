

واستمر جيمس بعمر الثامنة والثلاثين في التألق ونجح في 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة وبات على بعد 423 من الرقم القياسي من النقاط المسجل بإسم الاسطورة كريم عبد الجبار (38387 نقطة).

وساهم المخضرم الآخر راسل وستبروك في فوز ليكرز بتسجيله 23 نقطة و5 متابعات و15 تمريرة حاسمة، وبات ثاني لاعب احتياطي يسجل هذه الأرقام منذ أن بدأت الاحصائيات موسم 1970-1971.

جاءت المباراة متكافئة تقدم فيها ساكرامنتو في الربع الأول بفارق نقطة واحدة 38-37 ورد ليه ليكرز التحية في الربع الثاني لينتهي الشوط الأول بالتعادل 73-73.



واستمر السيناريو ذاته في الربع الثالث (36-36) لكن الكلمة الأخيرة كانت لليكرز في الربع الأخير الذي حسمه بفارق نقطتين إثر رميتين حرتين لنجمه الألماني دينيس شرودر في الثواني الأخيرة (27-25) ليخرج منتصراً.

وتابع نجم دالاس مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش تألقه هذا الموسم بنجاحه في تريبل دبل جديد خلال قيادة فريقه إلى الفوز على نيو أورليانز بيليكانز 127-117.

وسجل دونتشيتش أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، 34 نقطة و10 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات محققاً تريبل دبل التاسع له هذا الموسم والخامس والخمسين في مسيرته.

أما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان جوناس فالانسيوناس مع 25 نقطة و10 متابعات.

وسجل جايسون تاتوم 34 نقطة ليقود بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية إلى الفوز على سان أنتونيو سبيرز 121-116 بتسجيله 34 نقطة بينها السلة التي منحت فريقه التقدم قبل 33 ثانية من نهاية المباراة.

وساهم أيضاً في الفوز كل من جايلين براون مع 29 نقطة مالكولم بروغدون مع 23 نقطة.

وعزّز سلتيكس رصيده هذا الموسم من خلال تحقيقه فوزه الثامن والعشرين مقابل 12 هزيمة.

ومني غولدن ستايت ووريرز بطل الموسم الماضي بخسارة مفاجئة على أرضه أمام أورلاندو ماجيك 101-115.

استمر غياب النجمين ستيفن كوري وكلاي طومسون عن صفوف ووريرز وكان أفضل المسجلين في صفوفه أنتوني لامب مع 26 نقطة، في حين كان باولو بانشيرو الأفضل في صفوف الفائز بتسجيله 25 نقطة وأضاف فرانتس فاغنر 24.

والفوز هو الأول لماجيك على وووريرز في عقر دار الأخير منذ كانون الأول/ديسمبر عام 2012.

وساهم ديمار ديروزان وزاك لافين بفوز شيكاغو بولز على يوتا جاز 126-118 فسجل الأول 36 نقطة والثاني 35.