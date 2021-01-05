دورانت يغيب عن صفوف بروكلين نيتس من قبل beIN SPORTS January 5, 2021 16:43 0:46 دقيقة سيفتقد بروكلين نيتس لخدمات نجمه كيفن دورانت في أربع مباريات بعد إجباره على الخضوع لحجر صحي بعد مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا. ومن المنتظر أن يستمر الحجر الصحي لسبعة أيام سيقوم خلالها دورانت بالخضوع لفحص كورونا بصورة يومية. تقارير إخبارية بروكلين نيتس كيفن دورانت الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة ألينيا يقترب من خيتافي 0:30 دقيقة أتلتيكو مدريد مهتم بويليان جوزيه 2:43 دقيقة إدريسي يواصل البحث عن مشاركات أكثر 0:30 دقيقة بيولي يكشف مصير مشاركة إبراهيموفيتش أمام يوفنتوس 2:29 دقيقة لابورتا يتحدث لـbeIN SPORTS في مقابلة حصرية 1:02 دقيقة بوتشيتينو: "تدريب سان جيرمان بمثابة حلم" 0:52 دقيقة لمحات فنية مميزة من الـ"بريميرليغ" في ديسمبر 0:57 دقيقة اتحاد أميركا الجنوبية يدعم كافاني 0:23 دقيقة الوحدات يتوّج بطلأً للدوري الأردني 0:24 دقيقة "كاف" يحدّد موعد قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال