في المنطقة الغربية، أصبح دنفر ناغتس على بعد فوز واحد من بلوغ النهائي الاول له منذ عقد من الزمن بتخطيه ضيفه بورتلاند 124-98.

وبرز مع الفائز الثلاثي الضارب، لاعب الارتكاز الصربي نيكولا يوكيتش (25 نقطة و19 متابعة)، بول ميلساب (24 نقطة و8 متابعات) والموزع جمال موراي (18 نقطة و9 تمريرات حاسمة).

ويلتقي الفائز في نهائي المنطقة مع المتأهل من سلسلة غولدن ستايت ووريزر حامل اللقب في آخر موسمين وهيوستن روكتس (2-2).

وسجل ميلساب 19 من نقاطه الـ24 في الشوط الأول من المباراة الأولى غير المتوازنة ضمن سلسلة كان دنفر يتقدم بمجموع نقاطها بفارق بسيط.

ولم يتأخر دنفر في المباراة، فوسع فارق النقاط في الربع الأول إلى 18 بين الشوطين و28 قبل الربع الأخير. ووصل الفارق إلى 31 نقطة قبل أن يبدأ المدرب بإراحة أساسييه.

وكان النجم داميان ليلارد أفضل مسجل لدى بورتلاند مع 22 نقطة، لكنه اخفق من خارج القوس مسجلاً سلتين فقط من أصل 9 محاولات.

واكتفى ثنائي بورتلاند سي جاي ماكولوم والتركي اينيس كانر بتسجيل 12 و7 نقاط تواليًا.



تورونتو يحقق فوزاً كبيراً

وفي المنطقة الشرقية، أصبح تورونتو أيضاً على بعد فوز واحد من النهائي بتخطيه ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بسهولة 125-89.

واستغل لاعبو تورونتو مرض لاعب ارتكاز فيلادلفيا الكاميروني جويل إمبيد (13 نقطة و6 متابعات) بالتهاب رئوي، وسيطروا على المباراة بفضل هجوم متوازن للكاميروني الآخر باسكال سياكام (25 نقطة)، كاوهي لينارد (21 نقطة و13 متابعة)، الموزع كايل لوري (19 نقطة) وداني غرين (17).

وأراح مدرب تورونتو نجومه وخصوصًا لينارد طوال الربع الأخير بعد تعميق الفارق (64-43 بين الشوطين)، إذ حسم المباراة منطقياً في ربعها الثاني بالابتعاد بفارق عشرين نقطة عن ضيفه.

وأظهر فيلادلفيا ملامح البقاء ضمن أجواء المباراة عندما سجل 10-2 مطلع الشوط الثاني، لكن محاولته أحبطها تورونتو بسرعة.

وكان لينارد المبادر إلى تسجيل كرات ساحقة في الثالث ومساعدة فريقه على التقدم 92-70.

ووصل الفارق إلى أربعين نقطة (123-83) بعد سلة نورمان باول الساحقة قبل 2,24 دقيقة على نهاية الوقت.

بحال تحقيق فوزه الرابع على أرض فيلادلفيا الخميس، سيكون متاحاً لتورونتو بلوغ نهائي الشرقية.

وبحال فوز فيلادلفيا الخميس ستحسم السلسلة مساء الاحد بمباراة سابعة على ارض تورونتو.

ولدى الخاسر، كان النجم جيمي باتلر أفضل مسجل مع 22 نقطة و7 تمريرات حاسمة، فيما اكتفى الجناح الكندي بن سيمونز بسبع نقاط وخسر الكرة خمس مرات.