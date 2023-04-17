وعلى ملعب "بول أرينا"، سجل ستة لاعبين من ناغتس متصدر المنطقة الغربية 13 نقطة على الأقل كان أبرزهم جمال موراي صاحب 24 نقطة مع ثماني متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، ومايكل بورتر جونيور (18 نقطة و11 متابعة).

وأضاف العملاق الصربي نيكولا يوكتش أفضل لاعب في الدوري في آخر عامين "دابل دابل" بتسجيله 13 نقطة مع 14 متابعة وست تمريرات حاسمة.

في المقابل، كان أنتوني إدواردز أفضل مسجل برصيد 18 نقطة، وأضاف البديل جايلن نويل 12 نقطة، فيما برز الفرنسي رودي غوبير في المتابعات برصيد 13 مع ثماني نقاط فقط.



باكس يعاني بإصابة يانيس



في الشرق، سقط ميلووكي باكس أمام ضيفه هيت 117-130، على الرغم من 33 نقطة وتسع متابعات لكريس ميدلتون، وبدا تأثره الكبير بخسارة جهود نجمه أنتيتوكونبمو، أفضل لاعب في الدوري عامي 2019 و2020، بسبب إصابة أسفل الظهر تعرض لها في الربع الأول وبات تواجده في المباراة الثانية الأربعاء غير مؤكد.

وقال المدرب مايك بادنهولزر إن الاختبارات الأولى (الأشعة السينية) "جيدة"، مضيفاً: "سنراقبه ونرى كيف يستيقظ صباح الغد (الإثنين)".

ويدين ميامي هيت الذي خسر بدوره جهور تايلر هيرو في الربع الثاني بسبب كسر في يده اليمنى سيبعده عن الملاعب بين أربعة وستة أسابيع، بفوزه غلى نجمه جيمي بتلر صاحب 35 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة.

في ممفيس، حقق ليكرز بقيادة نجمه ليبرون جيمس مفاجأة أيضًا بحسم المباراة الأولى من سلسلته ضد غريزليز 128-112.

وسجل جيمس الذي يخوض الأدوار الإقصائية للمرة السادسة عشرة في مسيرته الاحترافية، 21 نقطة مع 11 متابعة وخمس تمريرات حاسمة وبات في سن الـ38 أكبر لاعب يسجل 20 نقطة على الأقل مع 10 متابعات وخمس تمريرات حاسمة في البلاي أوف.



وكان البديل الياباني روي هاشيمورا الأفضل برصيد 29 نقطة، وأضاف أوستن ريفز 23 وأنتوني ديفيس 22 مع 12 متابعة.

وهي المرة الأولى منذ عام 1988 يسجل أربعة لاعبين في ليكرز 20 نقطة أو أكثر في مباراة في البلاي أوف.

وأشاد لاعب غريزليز ديسموند باين بتألق هاشيمورا، وقال: "ربما هذه أفضل مباراة خاضها في مسيرته. دعونا نرى ما إذا كان يمكنه فعل ذلك مرة أخرى الأربعاء".

واستفاد ليكرز من إصابة نجم غريزليز مورانت صاحب 18 نقطة، في أواخر الربع الأخير، ويحوم الشك حول مشاركته في المباراة الثانية على حد تعبيره.

وقال مورانت بعد المباراة: "أشعر بألم شديد"، معلناً أنّ مشاركته: "غير مؤكدة" في المباراة الثانية الأربعاء.

وقال مدربه تايلور جنكينز إنّ الأشعة السينية لم تظهر أيّ كسر لكنه "يتألم" في يده اليمنى.

وأضاف: "دعونا نتابع الأمور يوماً بعد يوم".

وكان باين ثاني افضل مسجل في صفوف غريزليز برصيد 22 نقطة، فيما برز زميله جارين جاكسون جونيور بتسجيله 31 نقطة.

في فينيكس، فاز كليبرز، القطب الثاني في لوس أنجليس، على مضيفه فينيكس صنز 115-110 بفضل 38 نقطة لكواهي لينرد و19 نقطة لإريك غوردون فضلا عن تسع نقاط و10 متابعات وثماني تمريرات حاسمة لراسل وستبروك.

وخاض كليبرز المباراة في غياب نجمه الآخر كريس بول المصاب في ركبته وسيستمر غيابه طيلة الدور الأول من البلاي أوف.

ولم ينفع صنز تألق كيفن دورانت (27 نقطة، 11 تمريرة حاسمة، 9 متابعات)، ديفين بوكر (26 نقطة) وكريس بول (7 نقاط، 11 متابعة، 10 تمريرات حاسمة).