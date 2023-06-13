وانتهى الربع الأول بتقدم ميامي هيت 24-22، وكذلك حصل هيت على التقدم في الربع الثاني 27-22، لكن دنفر انتفض في الربع الثالث وفاز به 26-20.

أما الربع الرابع فكان لمصلحة دنفر بنتيجة 24-18.

وتعملق كالعادة الصربي نيكولا يوكيتش مسجلاً 28 نقطة و16 متابعة لفريق ولاية كولورادو الذي حصد لقبه الأول بعد 47 موسماً في الدوري. في المقابل، تجمّد رصيد هيت عند ثلاثة ألقاب (2006، 2012، 2013)، وخسر النهائي للمرة الرابعة في تاريخه.

قال مدرب ناغتس مايك مالون للجماهير المنتشية "لدي أخبار للجميع. لن نكتفي بواحد (لقب). نريد المزيد".

وتوّج اللقب مسيرة رائعة ليوكيتش، أفضل لاعب في الدوري مرتين، والمشارك خمس مرات في مباراة "كل النجوم"، بعد ثمانية مواسم من انطلاق مشاركته في أن بي ايه.

Confetti showers Nikola Jokic and his daughter as the Nuggets win the NBA Championship! pic.twitter.com/Bl4nQZZdy8 — NBA (@NBA) June 13, 2023

بعد يومين من إحراز مواطنه نوفاك ديوكوفيتش لقب رولان غاروس في كرة المضرب، رافعاً رصيده إلى 23 لقباً كبيراً قياسياً، اختير يوكيتش أفضل لاعب في نهائي 2023.

كان حاضراً في ليلة أخفق زملاؤه بالتسديد، بيد أن لاعب الارتكاز ساهم في حرمان ميامي من التسجيل لأكثر من خمس دقائق في الربع الأخير.

قال يوكيتش (28 عاماً) "كان مجهوداً رائعاً من الفريق. كانت مباراة بشعة. لم ننجح بالتسديد. لكن في النهائية توصلنا إلى اللعب دفاعياً وقد سجّلنا تسعين نقطة. لهذا السبب فزنا، أنا سعيد لفوزنا في المباراة".

يمكننا العودة إلى البيت

تابع "هذا جميل. أنجزنا العمل ويمكننا العودة إلى البيت الآن".

وكان دنفر بطلاً لمنطقته الغربية، فيما احتاج ميامي هيت إلى ملحق مؤهل (بلاي إن) لبلوغ الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) التي خاضها بعد حلوله ثامناً فقط في المنطقة الشرقية.

حقق مفاجآت كبيرة في البلاي أوف، متفوّقاً في الدور الأول على ميلووكي باكس أفضل فريق في الدور المنتظم والذي يضمّ اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (4-1)، ثم تغلب على نيويورك نيكس (4-2)، قبل أن يقصي بوسطن سلتيكس وصيف الموسم الماضي 4-3.

في المقابل، سار ناغتس بقوّة على طريق اللقب، فتغلب على مينيسوتا تمبروولفز 4-1، فينيكس صنز 4-2، ولوس أنجليس ليكرز الذي يضمّ الأسطورة ليبرون جيمس 4-0.

وإلى يوكيتش، ساهم بتحقيق فوز الإثنين، مايكل بورتر جونيور (16 نقطة و13 متابعة) والنجم الآخر في دنفر الكندي جمال موراي (14 نقطة و8 متابعات و8 تمريرات حاسمة).

أضاف يوكيتش "نحن نفوز لأجل الناس هنا. لهذا يعني لنا الفوز كثيراً. نثق ببعضنا البعض".

ولدى الطرف الخاسر، سجّل النجم جيمي باتلر 21 نقطة وأضاف لاعب الارتكاز بام أديابيو 20 نقطة و12 متابعة.

وفيما كان موسمهم على المحك، قدّم لاعبو المدرب إريك سبولسترا أداء دفاعياً جسدياً في الدقائق الأخيرة، ما خلق جواً حماسياً في قاعة "بول أرينا" التي غصّت بنحو عشرين ألف متفرّج.

منحت كرة طائرة من موراي ناغتس التقدّم 81-76 قبل 6:43 دقائق من النهاية، فيما استهل هيت الربع الأخير بتسجيل 2 من 14 محاولة ميدانية فقط، وصام عن التسجيل لأكثر من خمس دقائق.

سجّل باتلر الذي عانى طوال الليلة، ثلاثيتين توالياً، بعد خطأ جدلي على آرون غوردون احتاج إلى تدخل الفيديو.

تبادل يوكيتش وباتلر السلات، ثم سجّل الأول رميتين حرتين منحتا ميامي التقدّم 89-88.

ردّ بروس براون بمتابعة وسلة (90-88)، ثم أهدر ماكس ستروس رمية ثلاثية، فاستحوذ دنفر الكرة قبل 1:09 دقيقة.

أهدر يوكيتش وغوردون فالتقط ستروس المتابعة. لكن كنتافيوس كالدويل-بوب سرق الكرة من باتلر ورزع رميتين حرتين قبل 24 ثانية من النهاية ليضع فريقه في المقدمة 92-89.

أهدر باتلر ثلاثية والتقط براون متابعة ثم سجل رميتين حرتين حاسماً الفوز قبل 14 ثانية من الصافرة الأخيرة هذا الموسم.