ودخل ناغتس الذي يبقى الفريق الوحيد الضامن تأهله حتى الآن إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في المنطقة الغربية، اللقاء على خلفية خسارة أمام نيويورك نيكس كانت الخامسة في ست مباريات، لكنه استعاد الأحد شيئاً من بريقه وعاد منتصراً من ملعب نتس بفضل جهود نجمه الصربي نيكولا يوكيتش بشكل خاص.

وحقق يوكيتش ثلاثة أرقم مزدوجة (تريبل دابل) للمرة الثامنة والعشرين هذا الموسم، بعدما سجل 22 نقطة مع 17 متابعة و10 تمريرات حاسمة، فيما ساهم مايكل بورتر جونيور بـ28 نقطة مع 9 متابعات.

ومهّد جمال موراي الطريق أمام ناغتس لتحقيق فوزه الثامن والأربعين في 72 مباراة هذا الموسم بعدما سجل 20 من نقاطه الـ25 في الربع الأول الذي أنهاه فريقه لصالحه 33-21.

وكان ناغتس موفقاً تماماً في اللقاء بعدما نجح في 62.5 بالمئة من محاولاته في الشوط الأول، ما ساهم في فرض سيطرته تماماً حتى وصل الفارق في إحدى فترات المباراة الى 22 نقطة، فيما كان أكبر فارق لنتس نقطتين فقط.

ورغم الفوز، لم يكن المدرب مايكل مالون راضياً بعدما شاهد فارق العشرين نقطة الذي بناه فريقه بعد ثلاثة أرباع يتقلص الى 7 نقاط 100-93 قبل 3.44 دقيقة على النهاية.

لكن الضيوف عرفوا كيف يتعاملون مع فورة نتس ووسعوا الفارق الى 14 نقطة في طريقهم الى حسم المواجهة والثأر لخسارتهم قبل أسبوع 120-122.

وقال مالون إن "الفوز هو أكثر ما يشعرني بالفخر بعدما حققنا انتصاراً وحيداً في مبارياتنا الست الأخيرة من دون أن نلعب على مستوى القدرات التي نملكها".

ورغم جهود ميكال بريدجز (23 نقطة) ونيك كلاكستون (19)، مني نتس بهزيمته الثالثة توالياً، لكنه بقي متمسكاً بالمركز السادس الأخير المؤهل مباشراً الى الـ"بلاي أوف" في المنطقة الشرقية أمام ميامي هيت الفائز على ديترويت بيستونز 112-100 بفضل جيمي باتلر (26 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة) وبام أديبايو (22 مع 10 متابعات) وتايلر هيرو (19)، وأتلانتا هوكس الذي خسر أمام سان أنتونيو سبيرز 118-126.

بروك لوبيز يصنع الفارق



وفي مليووكي، عاد باكس سريعاً الى سكة الانتصارات وعوض خسارته مباراته الماضية أمام إنديانا بايسرز بفوزه على ضيفه تورونتو رابتورز 118-111، في لقاء تألق خلاله كالعادة اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي نجح في جميع تسديداته التسع محققاً الـ"تريبل دابل" الثالث والثلاثين في مسيرته (22 نقطة مع 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة).

كما برز بروك لوبيز (26 نقطة بينها 17 في الربع الأخير) وكريس ميدليتون (20) وساهما في قيادة باكس لتعزيز صدارته للمنطقة الشرقية والترتيب العام بـ51 انتصاراً مقابل 20 هزيمة، فيما مني رابتورز بهزيمته الأولى في آخر أربع مباريات والسابعة والثلاثين هذا الموسم رغم جهود فريد فانفليت (23 نقطة) وأو جي أنونوبي (22).

وأشاد مدرب باكس مايك بودنهولزر بلوبيز بشكل خاص بعدما سجل النقاط الثماني الأولى في الربع الأخير ليضع فريقه في المقدمة 97-95 قبل أن تصبح النتيجة 104-97 بعد سلسلة من 15 نقطة لأصحاب الأرض مقابل نقطتين فقط لرابتورز.

ورأى أن ما فعله لوبيز في بداية الربع الأخير "غيَّر المباراة. أعتقد أن ما قام به هجومياً كان مهماً للغاية، ثم هناك الجهد الدفاعي الذي يشكل دائماً علامة فارقة (بالنسبة للوبيز)... لم تكن مباراة جميلة لكنه دخل على الخط وغَيَّر طريقة شعورنا الى حد كبير وغَيَّر الوتيرة، لاسيما هجومياً. وهذا ما كنا بحاجة اليه الليلة".

وبفضل 40 نقطة من شاي غيلجيوس-ألكسندر، تغلب أوكلاهوما سيتي على ضيفه فينيكس صنز 124-120، ما جعل النقاط الـ43 التي سجلها نجم الأخير ديفن بوكر تذهب سدى.

وبعد هزيمتين على التوالي أمام هيوستن روكتس ودالاس مافريكس، عاد لوس أنجليس ليكرز الى سكة الانتصارات رغم استمرار غياب نجمه ليبرون جيمس للإصابة، وذلك بفوزه على ضيفه أورلاندو ماجيك 111-105 بفضل جهود أوستن ريفز (35 نقطة)، فيما تغلب جاره لوس أنجليس كليبرز على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 117-102 بقيادة بول جورج (29 نقطة مع 9 متابعات).

ورغم تألق جايلن غرين بتسجيله 40 نقطة، خسر هيوستن روكتس أمام نيو أورليانز بيليكانز 107-117 ليبقى في ذيل ترتيب المنطقة الغربية، علماً بأنه فقد الأمل بالتأهل الى الـ"بلاي أوف" على غرار جاره في تكساس سان أنتونيو سبيرز وكل من صاحبي المركزين الأخيرين في المنطقة الشرقية تشارلوت هورنتس وديترويت بيستونز.