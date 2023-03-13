ولم ينفع الـ"تريبل دبل" السابع والعشرون لنجم دنفر الصربي نيكولا يوكيتش في منع الخسارة عن دنفر بعد تسجيله 35 نقطة و20 متابعة و11 تمريرة حاسمة، لكنه أهدر أيضاً الرمية الثلاثية التي كانت ستمنح الفوز لفريقه قبل 5 ثوان من نهاية المباراة. ولقي يوكيتش مساعدة من قبل مايكل بورتر جونيور (23 نقطة) وجمال موراي (16) علماً بأن الأخير لم يشارك في الربع الأخير لأوجاع في ركبته اليسرى.

تقدم نتس 109-94 قبل نهاية المباراة بثماني دقائق لكن دنفر رد بتسجيله 21 نقطة مقابل 6 لمنافسه مقلصا الفارق الى 120-121 قبل نهاية المباراة ب41 ثانية.

وسجل ميكال بريدجز أفضل مسجل في صفوف الفائز (25 نقطة)، رمية حرة في الوقت القاتل ليمنح الفوز لفريقه على الرغم من محاولة أخيرة غير موفقة ليوكيتش.

وعلى الرغم من الخسارة الثالثة تواليا، لا يزال دنفر مرتاحا في المركز الاول لكنه يريد حسم الصدارة في صالحه لكي يكسب افضلية بدء الادوار الاقصائية من البلاي اوف على ارضه.



ليكرز في خطر

وسقط لوس أنجليس ليكرز في غياب نجمه ليبرون جيمس المصاب، على أرضه أمام نيويورك نيكس 108-112.

تقدم نيكس بفارق 10 نقاط قبل نهاية المباراة بدقيقتين لكن ليكرز قلص الفارق الى نقطتين في أواخرها قبل أن يسجل جوش هارت رميتين حرتين لنيكس ويفشل دانجلو راسل في محاولته علماً بأن الأخير كان أفضل مسجل في صفوف ليكرز مع 33 نقطة و8 تمريرات حاسمة.

في المقابل، كان يوليوس راندل لاعب ليكرز السابق افضل مسجل في صفوف نيكس مع 33 نقطة وأضاف جاي ار باريت 30 نقطة. وهي المرة السادسة عشرة هذا الموسم الذي يسجل فيها راندل 30 نقطة أو أكثر في مباراة واحدة خارج ملعب فريقه هذا الموسم.

وكان راندل اكتفى بـ19 نقطة خلال خسارة فريقه الأخيرة ضد لوس انجليس كليبرز لكنه رد بأفضل طريقة ممكنة وقال في هذا الصدد "مباريات كهذه يمكن ان تحصل. لن الوم نفسي لذلك، لكني قررت ان العب المباراة التالية بشكل افضل وهذا ما حصل".

وقال باريت "لقد اردنا الضغط على الفريق المنافس في مطلع الربع الاخير لتوسيع الفارق وهذا ما قمنا به". واضاف "تابعنا نسقنا الهجومي ولعبنا بشكل جماعي".

ويحتل ليكرز المركز الثاني عشر في المنطقة الغربية ويواجه فعلياً خطر الغياب عن البلاي اوف للموسم الثاني توالياً إذا لم يتدارك الأمر بسرعة حيث يتضمن رصيده 33 انتصاراً مقابل 35 خسارة وهو نفس رصيد الفرق التي تحتل المراكز من 9 الى 11، في حين يحتل دالاس مافريكس الثامن برصيد 34 انتصارا ومثلها هزائم والامر ينطبق على مينيسوتا تمبروولفز في المركز السابع.

وحقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فوزه الخامس تواليا وكان على واشنطن ويزاردز 112-93 بفضل 34 نقطة لنجمه الكاميروني جويل امبيد. وأضاف جيمس هاردن 18 نقطة و14 تمريرة حاسمة للفائز ليبقى فريقه في المركز الثالث في المنطقة الغربية برصيد 45 انتصارا مقابل 22 هزيمة.

وسجل تري مورفي 41 نقطة (رقم قياسي شخصي) واضاف دونوفان ميتشل 23 ليقودا كليفلاند كافالييرز الى الفوز على تشارلوت هورنتس 114-108.

وسجل جالين وليامس 21 نقطة ونجح في 10 تمريرات حاسمة ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز على سان أنطونيو 102-90.

وفي مباراة اخرى، فاز نيو أورليانز بيليكانز على بورتلاند ترايل بلايزرز 127-110.

