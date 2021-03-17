وكان بيليكانز في طريقه إلى الفوز عندما تقدم على منافسه بفارق 17 نقطة بنتيجة 115-98 قبل نهاية المباراة بست دقائق بفضل تألق نجميه براندون اينغرام (30 نقطة) وزيون وليامسون (28)، لكن ليلارد لعب دور المنقذ وسجل 15 نقطة في سلسلة شهدت تسجيل فريقه 25 نقطة مقابل 7 فقط للخاسر قبل أن يسجل رميتين حرتين قبل ثانية واحدة من نهاية الربع الأخير.

وساهم أيضاً في فوز بلايزرز غاري ترنت جونيور مع 22 نقطة.

ووضع يوتا جاز حداً لنتائجه السيئة، بفوزه على بوسطن سلتيكس 117-109 بفضل 21 نقطة لدونوفان ميتشل ومثلها للبديل جوردان كلاركسون.

وعزز يوتا رصيده في صدارة المنطقة الغربية مع 29 انتصاراً مقابل 10 هزائم.

أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان جايسون تاتوم مع 29 نقطة وأضاف جايلين براون 28 نقطة.



تريبل دابل لجيمس



وسجل ليبرون جيمس 25 نقطة و12 متابعة ومثلها تمريرات حاسمة ليحقق "تريبل دابل" ويقود لوس أنجليس ليكرز إلى فوز منطقي على مينيسوتا تمبروولفز 137-121.

كما أضاف مونتريزل هاريل 25 نقطة أيضاً للفائز، في حين سجل كل من كارل أنتوني تاونز وأنطوني إدواردز 29 نقطة للخاسر.

وحقق ميامي هيت فوزه الخامس توالياً بتغلبه على كليفلاند كافالييرز 113-98 بفضل 28 نقطة لجيمي باتلر.

وتغلب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية على نيويورك نيكس بصعوبة 99-96.

وتقدم نيكس معظم فترات المباراة لكن الكلمة الأخيرة كانت لفيلادلفيا الذي حسم الربع الأخير بنتيجة 26-14 ليخرج فائزاً.

وكان توبياس هاريس أفضل مسجل في صفوف فيلادلفيا مع 30 نقطة وأضاف سيث كوري 20 نقطة في حين حقق الأسترالي بن سيمونس "الدابل دابل" مع 16 نقطة و13 متابعة.

وفي مباراتين أخريين، تغلب شيكاغو بولز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 123-102 وأتلانتا هوكس على هيوستن روكتس 119-107.

