ووضع مافريكس حداً لسلسلة من 4 انتصارات توالياً لنتس صاحب المركز الثامن في الشرقية برصيد 36 فوزاً و34 خسارة.

في نيويورك، تألق كيفن دورانت في صفوف الخاسر والسلوفيني لوكا دونتشيتش عند الفائز، فسجل الأوّل 23 نقطة إلى 10 كرات حاسمة و6 مرتدات، والثاني 37 نقطة أضاف إليها 9 مرتدات ومثلها كرات حاسمة.

واعتقد دورانت انه حسم اللقاء لصالح نتس بثلاثية قبل 10 ثوانٍ من النهاية، ليرد على سلة من دونتشيتش، غير أن الأخير مرّر كرة حاسمة لزميله دينويدي الذي ترجمها من خارج القوس ثلاثية الفوز.

أثنى دينويدي بطل هذه الأمسية والوافد الجديد إلى تكساس الشهر الماضي قادماً من واشنطن ويزاردز على الشاب السلوفيني، قائلاً "هو لوكا من صنع الفارق".

وشعر غولدن ستايت ووريرز بالخوف على نجمه ستيفن كوري الذي غادر الملعب قبل الاستراحة في الخسارة أمام ضيفه بوسطن سلتيكس 88-110، اثر إصابة تعرض لها في كاحله الأيسر وتسبب بها ماركوس سمارت اثناء محاولته استرجاع كرة.

وغادر كوري لإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي بعد أن وصف مدربه ستيف كير ما حصل معه بالـ "خطير".

وقاد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس حامل اللقب للفوز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 135-126، بتسجيله 36 نقطة و10 متابعات.

ونسج ديفن بوكر على منوال العملاق اليوناني، بتسجيله 36 نقطة أيضاً في فوز فريقه فينيكس صنز متصدر المنطقة الغربية وصاحب أفضل سجل في الموسم العادي على مضيفه هيوستن روكتس 129-112.

في كليفلاند، احتفل الكاميروني جويل إمبيد بميلاده الـ 28 بتسجيله 35 نقطة ليقود فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على كافالييرز 118-114.

وبعدما تعملق مع 60 نقطة الإثنين في صفوف مينيسوتا تمبروولفز، تألق كارل أنتوني-تاونز مجدداً مع 30 نقطة أمام لوس أنجليس ليكرز في مباراة الفوز 124-104.

في يوتا، سجل لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير 14 نقطة والتقط 20 مرتدة خلال فوز فريقه يوتا جاز على ضيفه شيكاغو بولز 125- 110.

وتألق في صفوف الفائز دونوفان ميتشل مع 37 نقطة وأضاف جوردان كلاركسون 26، فيما كان زاك لافين الأفضل لدى الخاسر مع 33 نقطة.