وسجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 35 نقطة ليقود مافريكس لفوز كبير ومفاجئ على أرض المتصدر ويحسم السلسلة 4-3 ليضرب موعدًا في نهائي الغربية مع غولدن ستايت ووريرز.

ودخل صنز الى الأدوار الإقصائية وفي رصيده أفضل سجل في الموسم (64-18) وكان المرشح الأبرز لبلوغ النهائيات للعام الثاني تواليًا.

إلا أن مافريكس فاجأه وتقدم من بداية المباراة حتى نهايتها ووصل الفارق في إحدى مراحل الشوط الثاني الى 46 نقطة. كما أن تقدمه 57-27 عند الاستراحة كان الاكبر في أي مباراة سابعة في الادوار الاقصائية للدوري على الإطلاق.

وأضاف دونتشيتش 10 متابعات وأربع تمريرات حاسمة فيما ساهم سبينسر دينويدي بـ30 نقطة، بما فيها خمس ثلاثيات.

وقال السلوفيني الذي خاض هذا الموسم أول مشاركة في الأدوار الإقصائية "هذا رائع. لا أعرف ما أقوله ولكن هذا الفوز كان رائعًا. قدّم الجميع كل ما لديه. لم نستسلم أبدًا، حقق الفريق فوزًا مذهلا. ليس لدي أي شيء لأضيفه".

من جهة أخرى، أقرّ مدرب صنز مونتي وليامس أن فريقه قدّم أسوأ أداء له في الموسم في المباراة الأكثر أهمية.

وصرّح بعد الخسارة "قلتُ لهم للتو كم أنا حزين لأجلهم. أعرف أنهم لم يرغبوا في اللعب بهذه الطريقة. لقد لعبنا أسوأ مباراة في الموسم الليلة. أعرف كم رغبوا بتحقيقه (الفوز) ولكن لم يفلحوا الليلة".

وتابع "قدّم دالاس أداءً مثاليًا من البداية حتى النهاية. يحدث ذلك، هناك أيام لا تسير الأمور لصالحك وعليك أن تتقبل ذلك. هذه هي الحياة".