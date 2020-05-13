حالة من التفاؤل تسود أجواء الـNBA من قبل beIN SPORTS May 13, 2020 21:43 3:07 دقيقة يشعر لاعبو دوري كرة السلة الأميركي بحالة من التفاؤل إزاء إمكانية استكمال الموسم الحالي حتى وإن أقيمت باقي مباريات المسابقة من دون جمهور لكنّ القرار النهائي لا يزال في يد مفوض دوري كرة السلة. ة. -آخر الفيديوهات 3:07 دقيقة حالة من التفاؤل تسود أجواء الـNBA 1:37 دقيقة اجتماع مرتقب لمناقشة تفاصيل عودة البوندسليغا 1:34 دقيقة إيبو بعد واقعة ردها على ثيم تشعر بالفخر جراء الدعم 1:43 دقيقة مفاجأة...مونشنغلادباخ لن يلعب أمام مدرجات فارغة ! 1:19 دقيقة توجيهات الحكومة البريطانية من أجل تدريبات "آمنة" 20:51 دقيقة مقابلة حصرية مع النجم الهولندي نايجل دي يونغ 0:41 دقيقة عثمان ديمبيلي يخضع لفحص "كوفيد-19" 6:24 دقيقة رسمياً: الأندية الإيطالية تعلن عن الموعد المنتظر 0:42 دقيقة شروط صحية صارمة قبل استئناف التدريبات في إنكلترا 24:00 دقيقة مقابلة حصرية مع النجم لويس ميلا