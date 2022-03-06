وسجل جيمس 56 نقطة مع 10 متابعات في أعلى غلة تهديفية له منذ انضمامه إلى صفوف ليكرز صيف 2018.

وهو الفوز الـ28 لليكرز في 63 مباراة هذا الموسم فعزز موقعه في المركز التاسع للمنطقة الغربية، فيما مني ووريرز بخسارته الرابعة تواليا والـ21 في 64 مباراة فتراجع إلى المركز الثالث للمنطقة ذاتها.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين وتبادلا خلالها التقدم تسع مرات قبل أن يحسمها جيمس في الربع الأخير.

وفرض ليكرز أفضليته في الربع الأول وكسبه بفارق سبع نقاط (35-32)، لكن ووريرز رد التحية في الثاني وبفارق 12 نقطة (42-30).

وبلغت الندية ذروتها في الربع الثالث الذي انتهى بالتعادل 27-27، ليدخل ووريرز الربع الأخير متقدما بفارق خمس نقاط، لكن ليكرز انتفض وقلب الطاولة بفضل جيمس صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل منها كارميلو أنتوني سلة الضربة القاضية في الثواني الأخيرة بعدما قلص الضيوف الفارق إلى ثلاث نقاط.

وبرز راسل وستبروك في صفوف ليكرز أيضاً بتسجيله 20 نقطة، وأضاف البديل أنتوني 14 نقطة مع ثماني متابعات.

في المقابل، كان ستيفن كوري أفضل مسجل في صفوف ووريرز برصيد 30 نقطة، وأضاف البديلان جوردان بول وجوناثان كامينغا 23 و18 نقطة توالياً.

واستغل ممفيس غريزلير خسارة ووريرز وانتزع المركز الثاني في المنطقة الغربية بفوزه على أورلاندو ماجيك 124-96.

ميامي هيت يتصدر المنطقة الشرقية

وانتزع ميامي هيت صدارة المنطقة الشرقية من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بالفوز عليه 99-82 بفضل 21 نقطة لكل من جيمي باتلر والبديل تايلر هيرو.

واكتفى نجم سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد بتسجيل 22 نقطة، ليتعرض فريقه إلى خسارته الأولى بعد خمسة انتصارات متتالية والـ24 في 63 مباراة.

وواصل دالاس مافريكس انتصاراته وحقق فوزه الرابع تواليا عندما تغلب على ضيفه ساكرامنتو كينغز 114-113.

وتغلب مينيسوتا تمبروولفز على بورتلاند ترايل بلايزرز 135-121، وتشارلوت هورنتس على سان أنطونيو سبيرز 123-117.

