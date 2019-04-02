وتبحث الولايات المتحدة عن لقبها الثالث تواليا في البطولة التي تستضيفها الصين بين 31 آب/أغسطس و15 أيلول/سبتمبر.

وقال اللاعب البالغ 34 عاماً في تصريحات نشرها موقع "ذا أثلتيك" الإثنين، إنه سيغيب عن المنتخب الذي يدربه المخضرم غريغ بوبوفيتش.

وأوضح لاعب لوس أنجليس ليكرز "أحب كل ما يتعلق ببوب (بوبوفيتش)، لكن هذا الصيف ليس جيداً بالنسبة إلي"، في إشارة إلى غيابه عن الأدوار النهائية "بلاي أوف" للدوري للمرة الأولى منذ 14 عاماً.

وخاض جميس، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، منافسات الموسم الحالي مع ليكرز بعد انضمامه لصفوفه قادماً من كليفلاند كافالييرز. وفشل "الملك" ليبرون مع فريقه الجديد في بلوغ الـ "بلاي أوف"، علماً بأن اللاعب خاض نهائي الدوري في المواسم الثمانية الماضية، وأحرز اللقب ثلاث مرات (مع ميامي هيت في 2012 و2013، وكليفلاند في 2016).

وقال جيمس بشأن إجازته الصيفية التي ستكون طويلة على غير العادة هذا العام "لقد حظيت تقريباً بنظام التدريب نفسه خلال فترة الاستراحة الصيفية في الأعوام الثمانية الماضية (...) الآن أحاول معرفة كيفية الحصول على أفضل ما يمكن من التدريب لشهرين إضافيين".

وأشار الى أن ذلك "يحتاج إلى استراتيجية مختلفة تماماً".

ورداً على سؤال عن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة، أجاب "ثمة إمكانية (...) الأمر يرتبط بكيف أشعر. أنا أحب الألعاب الأولمبية".

وكان جيمس ضمن تشكيلة المنتخب الأميركي الذي توج ببرونزية أولمبياد أثينا 2004 لكنه أمضى غالبية الوقت على مقاعد البدلاء، لكنه كان من أبرز لاعبي الفريق المتوج بذهبيتي أولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012.

