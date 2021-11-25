وأضاف راسل وستبروك 20 نقطة لليكرز الذي تخلّف 12 نقطة في الربع الثالث، لكنه قلب النتيجة برغم غياب نجمه الآخر أنتوني ديفيس المصاب بنزلة برد.

ولدى إنديانا الذي سيطر على معظم مجريات المباراة، كان مالكولم بروغدون أفضل مسجل مع 28 نقطة.

وتقدّم ليكرز أوّل مرة 101-100 قبل 4:30 دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

بعدها، أخذ جيمس المباراة على عاتقه، فسجّل من كل المسافات ليتقدم الضيوف 110-104 قبل 1:17 دقيقة.

لكن إنديانا لم يستسلم، وسجل له الدومينيكاني كريس دوارتي ثلاثية من وضعية فائقة الصعوبة، فارضاً تمديد الوقت وتأجيل الحسم.

لكن جيمس (36 عاماً) كان على الموعد، فسجّل 8 من نقاط فريقه الـ12 في الشوط الإضافي، بينها ثلاثيتان ليحقق عودة رائعة من الايقاف لمباراة واحدة التي خسرها فريقه أمام نيويورك نيكس.

وقال جيمس عن سلسلة كراته الناجحة في النهاية "ترجمت كرات المدافعين وحاولت الدخول في الايقاع. أدركت انه الوقت الحاسم، وقت الفوز في الربع الأخير والشوط الإضافي".

وأضاف: "سجل كريس دوارتي سلة لا تصدق أرسلت فريقه إلى الوقت الإضافي، لذا حاولت القيام بواجبي".

وأنهى ليكرز سلسلة من خمس مباريات خارج أرضه بثلاثة انتصارات وخسارتين. فازوا في ديترويت الأحد الماضي حيث تعرض جيمس للطرد بعدما ضرب إيزياه ستيوارت بمرفقه على وجهه.

وبرغم تذبذب النتائج، اعتبر جيمس أن فريقه "يلعب أفضل في الآونة الأخيرة".



الفوز الـ14 توالياً لفينيكس





أما الفريق السابق لجيمس، كليفلاند كافالييرز، فقد سقط بصعوبة على أرض فينيكس صنز 115-120، ليحقق الأخير فوزه الرابع عشر توالياً.

وكالعادة، برز لدى الفائز ديفن بوكر (35 نقطة) والموزّع المخضرم كريس بول (17 نقطة و12 تمريرة حاسمة).

وسجّل بول أربع رميات حرة في آخر 8.8 ثوان، ليتابع صنز سلسلة رائعة بدأها في 30 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.

وبمقدور صنز معادلة رقمه التاريخي البالغ 15 فوزاً متتالياً في موسم 2007، بحال تخطيه نيويورك نيكس الجمعة.

وكانت المواجهة متقاربة، بيد أن إهدار الإسباني ريكي روبيو ثلاث رميات حرة في اللحظات الأخيرة، صعّب المهمة على كليفلاند الذي سجّل له جاريت ألن 25 نقطة.

وبقي صنز بعيداً بفارق فوز واحد عن متصدر المنطقة الغربية غولدن ستايت ووريرز الذي قلب تأخره في الشوط الثاني إلى فوز على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 116-96.

وحقق ووريرز بداية بطيئة ليتخلف 19 نقطة في الربع الثاني، ثم ساهم جوردان بول بثلاثية استعراضية بعيدة بتقليص الفارق إلى تسع.

وتفوّق غولدن ستايت 34-23 في الربع الثالث ثم 30-12 في الأخير ليتجه بثبات نحو الفوز على فيلادلفيا الذي افتقد الكاميروني جويل امبيد، الأسترالي بن سيمونز وتوبياس هاريس.

وكان الموزع ستيفن كوري الافضل لدى الفائز مع 25 نقطة، وتفوّق في المعركة "الأخوية" مع شقيقه سيث كوري صاحب 24 نقطة في صفوف فيلادلفيا.

محطة تاريخية لدورانت



وحقق كل من بروكلين نتس المرشّح للمنافسة على اللقب وحامله ميلووكي باكس انتصارين سهلين.

قاد الأسترالي باتي ميلز فريقه نتس إلى الفوز على مضيفه بوسطن سلتيكس 123-104، بتسجيله 23 نقطة بينها 7 ثلاثيات.

وأضاف النجم كيفن دورانت 21 نقطة وتخطى ألن أيفرسون ليصبح اللاعب الرقم 25 على لائحة أفضل المسجلين في تاريخ الدوري.

قال دورانت الذي استهل المواجهة برصيد 24,367 نقطة، بفارق نقطة عن أيفرسون "هذا انجاز رائع، ألن أيفرسون كان لاعباً اتطلع اليه وحاولت الاقتداء به طوال مسيرتي".

وفي ميلووكي، تقدّم باكس حامل اللقب 14-صفر على ديترويت بيستونز ليحقق فوزاً سهلاً 114-93.

كان نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أفضل المسجلين مع 33 نقطة وأضاف بوبي بورتيس 28، ليحقق ميلووكي فوزه الخامس توالياً.

وفي هيوستن، وضع روكتس، متذيل ترتيب الدوري، حداً لـ15 خسارة متتالية، بفوزه على شيكاغو بولز ثالث المنطقة الشرقية 118-113.