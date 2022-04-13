جيمس يتحدّث عن دوافع انتقاله إلى "ليكرز" من قبل beIN SPORTS April 13, 2022 09:22 0:50 دقيقة أكّد ليبرون جيمس أن هدفه الأساسي لدى قدومه إلى لوس أنجليس ليكرز كان الفوز بالألقاب وقد نجح في ذلك لكنه ما يزال متعطّشا للمزيد رفقة الفريق. مقابلات تقارير إخبارية ليبرون جيمس لوس أنجليس ليكرز الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة محمد صلاح في لقاء حصري مع beIN SPORTS 2:49 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ليفربول وبنفيكا 3:05 دقيقة قمّة "مصيرية" بين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي 3:05 دقيقة مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي: التغطية الخاصة 0:50 دقيقة جيمس يتحدّث عن دوافع انتقاله إلى "ليكرز" 2:40 دقيقة مشاركة كبيرة في فعاليات بطولة الدراجات الهوائية 1:06 دقيقة توخيل: الحظ لم يحالفنا 2:07 دقيقة مودريتش: "لم نستسلم" 4:01 دقيقة فياريال يسطر تأهلاً تاريخياً إلى نصف النهائي 5:05 دقيقة ريال مدريد يطيح بتشيلسي ويبلغ نصف النهائي