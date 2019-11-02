وكان جيمس الأفضل في فريقه مع 39 نقطة هي الأعلى له حتى الآن هذا الموسم، و12 متابعة و16 تمريرة حاسمة أبرزها لزميله داني غرين تمكن على إثرها من تسجيل ثلاثية عند صافرة نهاية الوقت الأصلي، ليفرض التعادل 103-103 ويجر المباراة الى الشوط الإضافي.

وبرز "الملك" جيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، أيضاً في التمديد، وساهم في إنهاء فريقه هذا الشوط بفارق مريح 16-7.

ولم يكن جيمس صاحب الـ "تريبل دابل" (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الإحصائية) الوحيدة في المباراة، إذ حقق ذلك أيضاً نجم دالاس السلوفيني لوكا دونشيتش مع 31 نقطة، 13 متابعة، و15 تمريرة حاسمة.

ورفع اللاعب (20 عاماً)، رافعاً رصيده من الـ "تريبل دابل" في مسيرته الاحترافية الى 20، ليصبح صاحب العدد الأعلى منها للاعب دون الحادية والعشرين من العمر، علماً بأنه تعرض قبل نحو دقيقة ونصف دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، إلى إصابة بعد احتكاك قوي مع لاعب ليكرز دوايت هاورد، أدى لسقوطه أرضاً والدم ينزف من جرح في رأسه.

وكان جيمس الأفضل لفريقه على صعيد التسجيل والمتابعات والتمريرات الحاسمة، بينما أضاف زميله الجديد أنطوني ديفيس 31 نقطة وثماني متابعات وتمريرتين حاسمتين، وداني غرين 14 نقطة.

في المقابل، كان دونشيتش الأفضل في دالاس، بينما أضاف زميله اللاتفي كريستابس بورزينغيس 16 نقطة وتسع متابعات.



- ووكر يواصل التألق -



وفي مباراة أخرى تنافسية حتى الثواني الأخيرة، حقق بوسطن سلتيكس فوزاً صعباً على ضيفه نيويورك نيكس 104-102.

وجاء فوز سلتيكس بفضل محاولة للاعبه جايسون تايتوم من داخل القوس قبل 1,03 ثانية على نهاية الربع الأخير، منح من خلالها فريقه الفوز الرابع تواليا والرابع في خمس مباريات هذا الموسم.

وأتت النقطتان اللتان سجلها تايتوم في الوقت القاتل، من ضمن 24 نقطة له خلال المباراة، وأضاف أيضا ست متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.

وكان زميله كيمبا ووكر أفضل مسجل لسلتيكس مع 33 نقطة، 23 منها في الشوط الثاني. وهي المرة الثالثة تواليا يسجل فيها ووكر 30 نقطة على الأقل في المباراة، في بداية قوية لتجربته مع بوسطن سلتيكس الذي انضم الى صفوفه هذا الصيف آتيا من تشارلوت هورنتس.

وكان ماركوس موريس الأفضل في نيويورك مع 29 نقطة، بينها محاولة ثلاثية ناجحة حقق بها التعادل 102-102 قبل أربع ثوانٍ من النهاية.

وتمكن القطب الثاني لمدينة نيويورك، بروكلين نتس، من وضع حد لثلاثة انتصارات متتالية لضيفه هيوستن روكتس، بالتغلب عليه 123-116.

وجاء فوز نتس بفضل لاعبه تورين برينس الذي سجل 27 نقطة و12 متابعة، وأيضا بفضل الدفاع اللصيق الذي فرضه لاعبوه على نجم هيوستن جيمس هاردن الذي وعلى رغم تمكنه من تسجيل 36 نقطة (بينها 14 من الرميات الحرة)، لكنه عانى على صعيد نسبة التسجيل (10 محاولات ناجحة من 31، وأضاع 14 محاولة من 16 من خارج القوس).

وفي أبرز مباريات الجمعة، تلقى غولدن ستايت ووريرز خسارة جديدة هذا الموسم، وذلك على يد سان أنتونيو سبيرز بنتيجة 110-127.

ويعاني ووريرز المتوج بطلاً للدوري ثلاث مرات في المواسم الخمسة الأخيرة، بشكل كبير في مطلع الموسم الحالي، اذ اكتفى بالفوز في مباراة واحدة من خمس خاضها حتى الآن.

وأتت خسارة غولدن ستايت بعد ساعات من تأكيد الفريق أن نجمه ستيفن كوري، أفضل لاعب في الدوري مرتين، سيغيب لثلاثة أشهر على الأقل بعدما خضع لعملية جراحية لمعالجة كسر في اليد اليسرى.

