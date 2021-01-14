ومنذ خروج روكتس من قبل نهائي القسم الغربي أمام لوس أنجليس ليكرز في الموسم الماضي طلب هاردن الرحيل وحدد عدة فرق للتفاوض معها منها نتس وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.

لكن روكتس لم يتوصل لاتفاق مع أي فريق وجاءت الهزيمة الثانية في أسبوع أمام ليكرز لتحسم الأمور سريعا.

وقال هاردن بعد الخسارة أمام ليكرز يوم الثلاثاء "أحب المدينة وقدمت كل ما لدي. الوضع جنوني ولا يمكن إصلاحه، شكرا".

وعبّر جون وول وديماركوس كازنز عن استيائهما من تصريحات زميلهما هاردن بعد ذلك.

وأنهى روكتس المفاوضات سريعا في الصفقة التي ضمت أربعة فرق هي نتس وكليفلاند كافاليرز وإنديانا بيسرز.

وسيحصل نتس على هاردن، البالغ عمره 31 عاما، فيما ينضم كاريس ليفرت من نتس إلى بيسرز الذي سيحصل على اختيار في الجولة الثانية لاختيار اللاعبين الجدد.

وسينتقل جاريت ألين وتاورين برينس من نتس إلى كافاليرز.

وحصل روكتس على نصيب الأسد إذ ضم فيكتور أولاديبو من بيسرز ودانتي إكسوم من كافاليرز وروديونز كوروكس من نتس بالإضافة إلى ثلاثة اختيارات في الجولة الأولى لاختيار اللاعبين الجدد من نتس في 2022 و2024 و2026 واختيار ميلووكي باكس في الجولة الأولى في 2022 والحق في تبديل أربعة اختيارات مع نتس في الجولة الأولى في 2021 و2023 و2025 و2027.

ويملك هاردن، المشارك في مباراة كل النجوم ثماني مرات، عقدا يمتد لثلاثة مواسم مقابل 133 مليون دولار مع حق اللاعب في البقاء أو الرحيل في الموسم الأخير منهم.