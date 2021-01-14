جيمس هاردن...تاريخ حافل بالانجازات من قبل beIN SPORTS January 14, 2021 16:14 2:45 دقيقة حقق النجم جيمس هاردن ومنذ انضمامه لهيوستن روكتس العديد من الإنجازات وكتب اسمه بأحرف من ذهب كواحد من أفضل لاعبي الدوري الأميركي لكرة السلة لكنه قرّر وبعد ثمانية مواسم وضع حد لمشواره مع الفريق. تقارير إخبارية جيمس هاردن هيوستن روكتس الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة ريال مدريد يُعير يوفيتش إلى آينتراخت فرانكفورت 0:39 دقيقة بروكلين نتس يعلن رسميا ضمّ جيمس هاردن إلى صفوفه 2:45 دقيقة جيمس هاردن...تاريخ حافل بالانجازات 0:34 دقيقة مورينيو ينتقد أداء لاعبيه أمام فولهام 0:37 دقيقة القطري ناصر العطية يفوز بالمرحلة 11 من رالي دكار 1:15 دقيقة الشراكة مع الاتحاد القطري مصدر فخر لبطولة أستراليا 2:02 دقيقة اختتام منافسات الأدوار التمهيدية لبطولة أستراليا 2:29 دقيقة فرنسا تسيطر على بطولة الماسترز للجودو في الدوحة 0:26 دقيقة رابطة البرميرليغ تؤجل مباراة أستون فيلا وإيفرتون 0:34 دقيقة الصراع على رئاسة برشلونة ينحصر بين ثلاثة مرشحين