جويل إمبيد يحصد جائزة أفضل مسجل في الدوري المنتظم من قبل beIN SPORTS April 15, 2022 16:23 2:47 دقيقة بعد منافسة قوية مع عمالقة الـ"NBA" تمكّن نجم فيلادلفيا سيفينتي سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد من الفوز بجائزة أفضل مسجّل في الدوري المنتظم. تقارير إخبارية الدوري الأميركي للمحترفين جويل إمبيد فيلادلفيا سيفينتي سيكسرز -آخر الفيديوهات 2:47 دقيقة جويل إمبيد يحصد جائزة أفضل مسجل في الدوري المنتظم 0:29 دقيقة فوكينا يبلغ نصف نهائي بطولة مونتي كارلو 1:21 دقيقة أرتيتا سعيد بتألق أوباميانغ مع برشلونة 2:34 دقيقة مواجهة مرتقبة بين رين وموناكو 1:09 دقيقة كلوب مستاء بسبب موعد مباراة ليفربول مع نيوكاسل 2:48 دقيقة أبرز ردود الأفعال في برشلونة بعد مواجهة فرانكفورت 1:33 دقيقة جماهير آينتراخت فرانكفورت تثير الغضب في برشلونة 0:51 دقيقة بيولي يؤكد جاهزية ميلان للمنافسة على لقب الكالتشو 0:54 دقيقة بن رحمة يتحدث عن "مرارة " إقصاء الجزائر 0:36 دقيقة برشلونة يؤكد إصابة بيدري بتمزق في الفخذ الأيسر