وسيجتمع دنفر مع بورتلاند وكليبرز مع دالاس في المنطقة الغربية وميلووكي مع ميامي ونيويورك نيكس مع أتلانتا في الشرقية، فيما يتوجب على لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب أن يعبر الملحق للتأهل في مواجهة صعبة أمام غولدن ستايت ووريرز.

وتأهلت الفرق صاحبة المراكز من الأول إلى السادس في المنطقتين الشرقية والغربية مباشرة إلى الأدوار الإقصائية (البلاي أوف)، فيما تخوض الفرق من المراكز السابع إلى العاشر ملحقاً من أجل البطاقتين الأخيرتين.

ويلعب صاحبا المركزين السابع والثامن مباراة من أجل بطاقة التأهل المباشر، على أن يلتقي الخاسر مع الفائز بين التاسع والعشر لحجز البطاقة الأخيرة.

في ساكرامنتو، لم يدم التشويق كثيراً حيث أكد يوتا جاز أنّه جدير بحمل لقب الفريق الأفضل في الموسم العادي بعد فوزه على كينغز 121-99، بفضل رجله السادس جوردان كلاركسون صاحب33 نقطة في المباراة، في حين حقق الفرنسي رودي غوبير "دابل-دابل" بتسجيله 13 نقطة إلى جانب 16 كرة مرتدة.

وأنهى يوتا الموسم العادي في صدارة المنطقة الغربية برصيد 52 فوزاً مقابل 20 هزيمة.

وبخلاف ما حصل في المباراة الأولى، قاوم فينيكس صنز حتى الرمق الأخير للفوز بفارق نقطتين على سان أنتونيو سبيرز 123-121، برغم غياب الثنائي ديفن بوكر وكريس بول، وكان لاعب الاحتياط إيتوون مور صاحب الرمية التي منحت صنز الفوز من خلف القوس قبل 2,2 ثانيتين من صافرة النهاية، منهياً اللقاء وفي جعبته 22 نقطة.



وحافظ دنفر ناغتس على مركزه الثالث بالرغم من خسارته أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 116-132، مستفيداً من خسارة مطارده المباشر لوس أنجليس كليبرز الرابع أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 112-117.

ومع بورتلاند، بات لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب مضطراً لخوض الملحق لحجز بطاقته للأدوار الإقصائية بعد احتلاله للمركز السابع، على الرغم من فوزه على نيو أورليانز بيليكانز 110-98 في مباراة تألق خلالها ليبرون جيمس بتسجيله 25 نقطة وتمريره 6 كرات حاسمة.

كوري أفضل مسجل



ويواجه ليكرز منافسه غولدن ستايت ووريرز الذي حسم احتلاله للمركز الثامن بفوزه على ممفيس غريزليز 113-101، بفضل المتألق ستيفن كوري صاحب 46 نقطة إلى جانب 9 تمريرات حاسمة و7 مرتدات.

وأنهى كوري الموسم العادي كأفضل مسجل في الـ "ان بي ايه" للمرة الثانية في مسيرته بمعدل 32 نقطة في المباراة الواحدة.

أما غريزليز التاسع فضرب موعداً في الملحق مع سان أنتونيو سبيرز العاشر.

في المنطقة الشرقية، فاز بروكلين نتس على كليفلاند كافالييرز 123-109 وحلّ ثانياً خلف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز المتصدر والفائز بدوره على أورلاندو ماجيك 128-117.

وبخسارته أمام شيكاغو بولز 112-118، أنهى ميلووكي باكس الموسم العادي في المركز الثالث وسيواجه ميامي هيت السادس.

عودة نيكس بعد 8 أعوام



وتجمع المواجهة الثانية في الدور الأوّل بين نيويورك نيكس الرابع وأتلانتا هوكس الخامس.

وختم نيكس الذي اعتبر مفاجأة الموسم العادي مبارياته بالفوز على بوسطن سلتيكس 96-92، وحجز بطاقته لخوض الأدوار الإقصائية بعد غياب دام ثمانية أعوام.

في مباراة حاسمة، فاز واشنطن ويزاردز على تشارلوت هورنتس 115-110 بفضل برادلي بيل المتألق في الربعين الثالث والرابع حيث سجل 20 نقطة من اجمالي 25.

وفاز إنديانا بايسرز على تورونتو رابتورز 125-113.

