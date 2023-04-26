وحُسمت مباراة خطفت الانفاس في بوسطن بثلاثية قاتلة من يونغ من مسافة بعيدة خلف خط الرميات الثلاثية قبل 1.8 ثانية من النهاية، ليهدئ هتافات الجماهير في ملعب "تي دي غاردن" ويقلص الفارق في سلسلة الى 3-2 ويفرض مباراة سادسة في أتلانتا الخميس.

قال يونغ الذي أنهى المباراة مع 38 نقطة و13 تمريرة حاسمة وأربع متابعات، إن هوكس كان مصممًا على تمديد السلسلة بعد إيقاف لاعبه المهم ديجونتي موراي عن مباراة واحدة بعد اشتباكه مع الحكم عقب المباراة الرابعة الأحد.

وأضاف "كنا نفتقد عنصرًا مهمًا من عناصرنا ونريده أن يلعب المباراة السادسة، لذلك نريد العودة إلى ديارنا واستعادة جهوده".

وتابع "لم أشعر أن هناك أي ضغط عليّ. من الواضح أننا كنا بدونه (موراي) ولكن كان علينا جميعًا الارتقاء إلى مستوى أعلى - ليس أنا فقط، لقد فعلنا ذلك جميعًا الليلة. الفريق بأكمله حقق الفوز".

وأشاد كوين سنايدر مدرب هوكس برفض فريقه الاستسلام في مباراة سيطر عليها سلتيكس لفترات طويلة "لقد كنا أقوياء ذهنيًا. من الصعب أن تكون متأخرًا طوال المباراة. تشبثنا طيلة الوقت ولم نستسلم".

وبدا أن سلتيكس الذي دخل المباراة متقدمًا 3-1 في السلسلة في طريقه للفوز بعد أن سيطر على معظم الشوط الثاني ليتقدم بفارق 13 نقطة في منتصف الربع الاخير.

لكن يونغ وهوكس أخذا زمام الأمور في وقت متأخر وسجلوا نقاطا متتالية ليحدوا من تقدم سلتيكس.

سجل يونغ ثلاثيتين تواليًا معادلا 111-111 قبل 2:42 دقيقتين ثم أضاف ثلاث رميات حرة ليمنح التقدم لأتلانتا 114-113.

منح بعدها روبرت وليامس بوسطن التقدم بنقطة 115-114 قبل 25.6 ثانية من النهاية.

لكن خطأ متهورًا من ماركوس سمارت أعطى يونغ رميتين حرتين إضافيتين ليتقدم هوكس مجددًا 116-115، قبل أن يرد أصحاب الارض بالسلاح ذاته بعد خطأ من يونغ على ديريك وايت ويتقدموا 117-116 قبل 7.3 ثوان.

إلا أن يونغ رد بشكل رائع مسجلا ثلاثية من على بعد مسافة خلف القوس ليمنح الفوز لهوكس، علمًا أنه سجل النقاط الـ14 الاخيرة لفريقه جميعها في المباراة.

ناغتس وصنز وجهًا لوجه

وفي حين تحسّر سلتيكس على ضياع الفرصة على أرضه، لم يكن الحال مماثلا لناغتس وصنز اللذين حسما السلسلة في ديارهما بفوز الاول على مينيسوتا تمبروولفز 112-109 والثاني على لوس أنجليس كليبرز 136-130.

وضرب ناغتس المصنف أول في الغربية موعدًا مع صنز الرابع في نصف نهائي المنطقة.

ولم تكن المهمة سهلة على ناغتس بعد أن تقدم تمبروولفز بفارق 15 نقطة في الربع الاول.

قاد جمال موراي عودة ناغتس منهيًا المباراة مع 35 نقطة، فيما حقق الصربي نيكولا يوكيتش ثاني "تريبل دابل" في السلسلة مع 28 نقطة، 17 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

أهدر أنتوني إدواردز الذي أنهى المباراة مع 29 نقطة ثلاثية مع نهاية الوقت كانت كفيلة بجر المباراة الى التمديد.

في فينيكس، سجل ديفن بوكر 47 نقطة وأضاف كيفن دورانت 31، لينهي صنز المهمة امام كليبرز المنقوص من صانع ألعابه بول جورج ونجمه كواهي لينارد.

رغم ذلك تقدم الضيوف بفارق 10 نقاط باكرًا في الشوط الثاني قبل أن يتولى بوكر المهام مسجلا 25 من نقاط صنز الـ50 في الربع الثالث.

تمكن كليبرز من تقليص الفارق الى نقطتين قبل دقيقتين من النهاية قبل أن يحسم دورانت الفوز لفينيكس بثنائية من تحت السلة ورميتين حرتين.

علّق بوكر "لا يتوقف هؤلاء اللاعبون عن القتال. كانت هذه قصة هذه السلسلة".

