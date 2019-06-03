أصيب نجم غولدن ستايت ووريرز كلاي تومسون في الربع الرابع من اللقاء الثاني مع تورونتو رابتورز ليخرج من اللقاء دون ان يعود اليوم الاثنين.

وأصيب تومسون الذي كان متألقا أثناء محاولته تصويب ثلاثية إذ هبط بطريقة خاطئة وأمسك متألماً بالعضلة الخلفية لفخذه الأيسر ولم يلبث إلى أن خرج بعد ذلك بنحو دقيقتين نحو غرف الملابس دون ان يعود.

وسجل تومسون 25 نقطة في لقاء اليوم الاثنين مع رابتورز وكان أفضل مسجلي فريقه رغم خروجه قبل 8 دقائق على النهاية.

وعادل ووريرز الأرقام بالفوز في اللقاء الثاني لتصبح السلسلة 1-1 قبل الانتقال إلى اوكلاند.

ولم تتضح مدى خطورة الإصابة وإمكانية مشاركة تومسون في اللقاء الثالث من عدمها.