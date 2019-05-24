وسجل لينارد 15 من نقاطه الـ35 في الربع الأخير ليقترب من مواجهة غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في آخر سنتين والذي تخطى بورتلاند ترايل بلايزرز 4-صفر في نهائي المنطقة الغربية.

واستهل رابتورز المباراة الخامسة بطيئا وتخلف 22-32 في الربع الأول، ثم حافظ على برودة أعصابه وعوض الفارق قبل تقدم جديد لميلووكي، بيد أن الفريق الكندي صنع الفارق في الربع الأخير بكراته الثلاثية القاتلة.

وخاض لينارد، الذي عانى اصابة في قدمه اليسرى في المباراة الرابعة، أربعين دقيقة الخميس، وذلك بعد مشاركته في 52 دقيقة ضمن مباراة الأحد التي انتهت لمصلحة رابتورز بعد تمديد شوطين اضافيين.

قال لينارد الذي يكفي فريقه الفوز في المباراة السادسة السبت على أرضه لبلوغ النهائي "نجونا من عاصفة مبكرة وكنا متحمسين لتحقيق الفوز الليلة".

وهذه المرة الأولى في الموسم يخسر باكس، متصدر الدوري المنتظم، ثلاث مباريات متتالية.

وساهم البديل فريد فان فليت في تحقيق فوز رابتورز مسجلاً 21 نقطة من سبع ثلاثيات، فيما برز الكاميروني باسكال سياكام مع 14 نقطة و12 متابعة وأضاف الموزع كايل لاوري 17 نقطة.

وعلق مدرب رابتورز قائلاً: "كان فوزاً بالغ الصعوبة الليلة".

وعن أداء لينارد، أضاف "لينارد يلهم زملاءه، يسجل كثيرًا، لكن ما يدهشني العمل الدفاعي الذي يقوم به ولو أنه لا يظهر كثيراً".



"وصفة النجاح"

ولدى ميلووكي الذي كان مرشحًا قويا لتخطي تورونتو، سجل نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 24 نقطة وأضاف إريك بليدسو 20 نقطة ومالكولم بروغدون 18 نقطة و11 متابعة.

وعلق مدربه مايك بودنهولتسر "المتأهل في السلسلة يجب أن يفوز في اربع مباريات. علينا الذهاب الى تورونتو واعتقد ان المجموعة ستكون جاهزة".

ومنحت كرة ساحقة "دانك" من سياكام فريقه رابتورز التقدم بفارق ثماني نقاط قبل 6:20 دقائق على نهاية الوقت. قلص باكس الفارق إلى أربع نقاط بعد اختراق للعملاق بروك لوبيز قبل 5:31 د.

ثلاثية جديدة لتورونتو حملت توقيع الاسباني مارك غاسول رفعت تقدم فريقه إلى سبع نقاط، ثم قلص يانيس إلى نقطتين من كرة ثلاثية قبل أربع دقائق على النهاية.

عادل لوبيز الأرقام من ثلاثية قبل 2:44 د، إلا أن ثلاثية جديدة من فان فليت وضعت رابتورز في المقدمة قلصها كريس ميدلتون بسلة سهلة.

لكن ميلووكي، الحالم بلقبه الأول في الدوري منذ 1971، خسر كرات سهلة ومتابعات دفاعية في الوقت الحاسم فيما زرع تورونتو رمياته الحرة ليحسم المباراة لصالحه.

وما ساهم بقلب النتيجة لتورونتو مقعد بدلائه الذي سجل 35 نقطة مقابل 15 لبدلاء باكس.

وكان البديل فان فليت (21 نقطة) الأربعاء في إلينوي مع شريكته التي وضعت مولوده الثاني وذلك بموافقة فريقه.

قال مازحاً "أن تنام قليلاً وترزق بطفل هي وصفة النجاح في البلاي أوف".

