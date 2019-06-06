وسيطر الفريق الكندي بالطول وبالعرض على مجريات المباراة ليردّ الصاع لمنافسه الذي عاد بالفوز من تورونتو في اللقاء الثاني (109-104) بعدما استهل تورونتو السلسلة بفوز في المباراة الافتتاحية (118-109).

استهلالية قوية من الضيوف

شهدت بداية المباراة بداية قوية لتورونتو رابتورز الذي استهل موقعة "أوراكل أرينا" أمام غولدن ستايت ووريرز بشكل جيد.

وبسط الضيوف سيطرة مطلقة على مجريات الربع الأول (9-5)، (13-7)، (17-9)، (24-14)، (30-21) لتؤول نتيجته في الأخير لرجال المدرب نيك نورس (36-29).

وبالدخول في تفاصيل هذا الربع الافتتاحي اعتمد تورونتو على تشكيلة مؤلفة من لينارد وغرين وغاسول ولاوري وسياكام في حين اعتمد غولدن ستايت على كوري وغرين وكازنس وليفيغستون وإيغوودالا.

وتميّز أسلوب الفريق الضيف بالتنوّع والمراوحة بين اللعب داخل المنطقة وخارجها مما أربك حسابات مدرب أصحاب الأرض ستيف كير الذي بالغ فريقه في الاعتماد على ستيفن كوري رغم أن الأخير تمكن من إنهاء الربع بـ17 نقطة بيد أنّ النجم الأميركي لم يتمكن من كبح حيوية المنافس.

عودة نسبية للـ"ووريرز"

استعاد غولدن ستايت ووريرز شيئاً من عافيته في الربع الثاني الذي أنهاه متخلفاً بفارق نقطة واحدة (23-24).

وتدارك ستيف كير خطأ الربع الأول إذ تغيرت طريقة لعب الفريق المضيف وحضرت بعض الحلول الهجومية فضلاً عن تحسن الأداء الدفاعي نسبياً. ومما يؤكد هذا التحوّل أن كوري لم يسجل سوى 8 نقاط فقط عكس الفترة الأولى التي تسيّدها تماماً.

ولئن تواصل تألق كوري في هذا الربع فقد لفت كايل لاوري من الجهة المقابلة الأنظار بوصوله للنقطة 15.

في المقابل عرف أداء تورونتو بعض التراجع بسبب التسرّع في التسديد والتردّد في الوضعيات السانحة للتسجيل لكن ذلك لم يمنعه من التفوّق في الشوط الأول على نتيجة (60-52).

كوري يواصل التألق

واصل النجم ستيفن كوري عروضه الرائقة في الربع الثالث إذ رفع رصيده إلى 40 نقطة كاملة بيد أن ذلك لم يمنع الفريق الكندي من إنهاء الفترة الثالثة لمصلحته (36-31).

ويبدو أن غياب الثنائي كلاي طومسون وكيفن دورانت عن تشكيلة غولدن ستايت أثّر بشكل كبير على أداء حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

ورغم فترة الفراغ القصيرة التي مرّ بها تورونتو فقد تمكّن من التحكّم في مجريات الربع (66-52)، (73-62)، (80-71)، (89-75) و(96-83) بفضل تألق كاواي لينارد الذي سجّل 24 نقطة حتّى نهاية الفترة الثالثة.

لا جديد يذكر

استمر اللقاء على نفس الشاكلة في ربعه الرابع إذ نجح تورونتو في المحافظة على الفارق الذي استقر في الأخير على 14 نقطة (123-109).

ويعود الفضل خصوصاً للمتألق كاواي لينارد الذي تحسّن مردوده بشكل لافت في الشوط الثاني عموماً إذ وقّع 30 نقطة خلال المواجهة ككل.

في المقابل لم يستطع غولدن ستايت مجاراة نسق منافسه واكتفى بمجهودات نجمه ستيفن كوري الذي حاول قلب المعطيات دون جدوى.

خلاصة المواجهة

كانت المباراة الثالثة في اتجاه واحد لمصلحة تورونتو رابتورز الذي تمكّن من استعادة التقدّم على حساب غولدن ستايت ووريرز.

وشهدت موقعة "أوراكل أرينا" تألق النجم ستيفن كوري أيقونة غولدن ستايت إذ تمكّن الأخير من توقيع 47 نقطة في سلة المنافس.

في المقابل برز كاواي لينارد كعادته وساهم بقسط وافر في فوز فريقه المستحق بتسجيله 30 نقطة على مدار اللقاء.

وسيكون على غولدن ستايت الذي تأثر كثيراً بغياب كل من كلاي طومسون وكيفن دورانت لأسباب صحية أن يعيد الأمور إلى نصابها في المباراة الرابعة التي سيكون فيها مضيفاً للمرة الثانية على التوالي.