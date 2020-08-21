تمبروولفز الذي أنهى الموسمَ المنتظم في المركز ما قبل الأخير، سيكون له الخيارُ الأول في درافت ألفين وعشرين، أما غولدن ستيت الذي غاب عن مشهد الأدوار الإ،قصائية هذا الموسم فنال الخيارَ الثاني، في حين حصل كليفلاند بطلُ موسم ألفين وستة َ عشر على الخيار الخامس.

يذكر أن قرعة َ الخيارات الأولى من الدرافت، تتنافس عليها الفرقُ الأربعة َ عشر التي لم تتأهل إلى الأدوار الإقصائية، فيما يتمُ توزيعُ باقي خياراتِ الجولةِ الأولى على الفرق الأخرى، يليها تحديدُ خياراتِ الجولة الثانية، ليصبحَ المجموعُ ستينَ بطاقة ً لاختيار لاعبينَ جُدد.

