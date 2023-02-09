

ونقلت شبكة "إي أس بي أن" ووسائل أخرى عن مصادر لم تسمها الأربعاء، أن نتس قرر الاستغناء عن دورانت وتي جاي وارن مقابل استقدام ميكال بريدجز وكاميرون جونسون وجاي كراودر وأربع خيارات من الدور الأول للـ "درافت" من صنز.

وتأتي هذه الصفقة الضخمة عشية الموعد النهائي لإقفال باب الانتقالات في الدوري الخميس، بعد صفقة تبادل كايري إرفينغ من نتس إلى دالاس مافريكس الأحد، بعد أن طالب اللاعب بالرحيل.

كما تزامنت هذه الخطوة مع تصريح المالك الجديد لنادي صنز الملياردير مات إشبيا في يومه الأول في منصبه الجديد "لن أجلس هنا لعدّ الدولارات. سأبحث في كيفية تطوير فريقنا".

وطلب دورانت، المتوج بلقب الدوري مرتين وأفضل لاعب في النهائيات مرتين وأفضل لاعب في الموسم العادي عام 2014، في حزيران/يونيو الماضي بانتقاله من نتس في صفقة تبادل، وذلك بعد أقل من عام من توقيعه على تمديد عقده لمدة أربع سنوات بقيمة 198 مليون دولار.



وحسب وسائل إعلام أيضاً، سينتقل نجم لوس أنجليس ليكرز راسل ويستبروك (34 عاماً) إلى يوتا جاز في صفقة تبادل، على أن يستعيد ليكرز لاعبه السابق دانجيلو راسل (26 عاماً) من مينيسوتا تمبروولفز.