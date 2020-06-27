

وكانت البطولة هي أول مسابقة كبرى في أميركا الشمالية توقف نشاطها في منتصف أذار/مارس بعد إصابة رودي جوبير لاعب يوتا جاز بالفيروس.

وتم الاتفاق على استئناف الموسم بمشاركة 22 فريقاً من أصل 30 نادياً في البطولة في ديزني وورلد بفلوريدا.



وأبلغ سيلفر شبكة ئي.إس.بي.إن التلفزيونية أنّه لو زادت حالات الإصابة بين الفرق التي ستدخل في عزلة في فلوريدا: "فربما يؤدي ذلك إلى إيقاف" البطولة.



وأشار سيلفر إلى أن ارتفاع حالات الإصابة في فلوريدا إلى مستويات قياسية زاد من المخاوف لكن الفرق ستدخل في معسكر معزول حيث سيتدرب ويعيش اللاعبون دون خروجهم للحد من مخاطر التعرض للمجتمع المحيط.



وتأتي تصريحات سيلفر بعد إعلان البطولة عن إصابة 16 لاعباً بالفيروس من بين 302 اختبار في 23 يونيو.



ولم تعلن الرابطة عن هوية اللاعبين.

وتسافر الفرق إلى أورلاندو بدءاً من السابع من يوليو على تعود المنافسات في 30 يوليو.