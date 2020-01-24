تعرّف على الفريق المفضّل لماركو فيراتي في الـNBA January 24, 2020 21:19 0:58 دقيقة كشف اللاعب الدولي الإيطالي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي ماركو فيراتي عن ولعه بكرة السلة خصوصاً الدوري الأميركي للمحترفين إذ أعرب عن عشقه لفريق لوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس. مقابلات ماركو فيراتي -آخر الفيديوهات 3:59 دقيقة صحوة ميلان تتواصل بفضل البديل ريبيتش 4:35 دقيقة دورتموند وهالاند يضربان مجدداً 0:58 دقيقة الوداد يحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي 2:13 دقيقة الزمالك يفشل في "رد الصاع" لمازيمبي 1:11 دقيقة تكريم النجم الفرنسي طوني باركر 0:55 دقيقة مبابي يحسم هوية الفائز بين باكس وهورنيتس! 0:58 دقيقة تعرّف على الفريق المفضّل لماركو فيراتي في الـNBA 1:02 دقيقة نيمار يكشف أنه من عشاق هذا الدوري! 0:30 دقيقة تونس تواجه مصر في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد 0:22 دقيقة ماذا قالت أنس جابر بعد الفوز على فوزنياكي ؟