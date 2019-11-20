وتألق جيمس بتسجيله "تريبل دابل" مع 25 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة، واضاف انتوني ديفيس 34 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

ونجح جيمس في تسجيل "تريبل دابل" للمرة الخامسة هذا الموسم والـ86 خلال مسيرته، وبهذا الإنجاز يكون جيمس قد سجل "تريبل دابل" في مواجهة الفرق الثلاثين في الدوري المحلي.

واعتبر جيمس بان الرقم القياسي لم يكن ليتحقق من دون مساعدة المدربين وزملائه عبر السنوات وقال في هذا الصدد: "بصراحة، لا أدري كيف أشعر تجاه ذلك. حظيت بمدربين وزملاء رائعين خلال مسيرتي ما جعل مهمتي أسهل. المدربون وضعوني في مركز لكي أكون ناجحاً، وزملائي زودوني بكرات للتسجيل طوال مسيرتي".

وأضاف "آمل أن أمتلك سجلاً فائزاً خلال تسجيلي هذا العدد من "تريبل دابل" وهذا هو الأهم. إنها إحصائية مميزة وأنا سعيد بتحقيقها".

عودة أنتوني

وفي نيواورليانز، لم تتكلل عودة كارميلو أنتوني إلى الملاعب بعد غياب حوالي عام بالنجاح، لأن فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز خسر أمام نيواورليانز بيليكانز 104-115.

واكتفى أنتوني الذي انتقل إلى بورتلاند في يوم المباراة ب10 نقاط على مدى 23 دقيقة أمضاها على أرضية الملعب.

وعاد أنطوني (35 عاما) إلى الملاعب بعد ما يقارب العام حينما خاض آخر مباراة له في الدوري مع فريقه السابق هيوستن روكتس في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وبدأ أنطوني مسيرته الاحترافية في دنفر ناغتس عام 2003، قبل الانتقال إلى نيويورك نيكس 2011 حيث أمضى ستة مواسم، قبل الانتقال الى أوكلاهوما سيتي ثاندر لموسم ومنه الى روكتس.

وسجل اللاعب 25561 نقطة خلال مسيرته التي شهدت تتويجه بالذهبية الأولمبية ثلاث مرات مع منتخب بلاده، وبمعدل 24 نقطة في المباراة الواحدة، ما يضعه في المركز الـ19 بين أفضل المسجلين عبر التاريخ.

وأعرب انتوني عن سعادته للعودة إلى الملاعب بعد غياب طويل بقوله "جسدي كان جيداً وأفضل مما توقعت. لقد استمتعت بالعودة ودخول أجواء استعادة الإيقاع".

وكان جرو هوليداي أفضل مسجل في صفوف بيليكانز مع 22 نقطة وأضاف براندون اينغرام 21 نقطة.

وأنهى غولدن ستايت ووريرز الجريح سلسلة من سبع هزائم توالياً ليخرج فائزاً على ممفيس غريزليز 114-95.

وعلى الرغم من هذا الفوز لا يزال غولدن ستايت يحتل المركز الأخير في المجموعة الغربية بعد أن حقق ثلاثة انتصارات فقط منذ مطلع الموسم الحالي مقابل 12 هزيمة.

وكان غولدن ستايت بلغ نهائي الدوري الاميركي في السنوات الخمس الأخيرة وتوج باللقب ثلاث مرات أعوام 2015 و2017 و2018.

وكان إليك بوركس أفضل مسجل في صفوف ووريرز بتسجيله 29 نقطة واضاف غلن روبنسون 20 نقطة.

وقال نجم الفريق المخضرم درايموند غرين "لقد لعبنا بقتالية خلال المباراة. تكلمنا عن مدى أهمية تحسين خط دفاعنا ولقد أظهرنا ذلك الليلة".

أما المدرب ستيف كير الذي يعاني فريقه من إصابات عدة طالت أبرز نجوم الفريق وعلى رأسهم ستيفن كوري وكلاي طوسمون ودانجلو راسل، فأشاد بجهود لاعبيه بقوله "أنا سعيد جداً للشباب. لقد بذلوا جهودا كبيرة في الآونة الاخيرة ويلعبون بقتالية. أمر جيد أن يحصدوا ثمار ما زرعوا. خسارة 7 مباريات توالياً كان مذرياً".

وسجل الصربي بوغدان بوغدانوفيتش 31 نقطة ليقود ساكرامنتو كينغز الى الفوز على فينيكس صنز 120-116، وأضاف زميلاه رشوان هولمز والصربي الآخر نيمانيا بييليتشا 20 و17 نقطة تواليا.



