ورجحت هذه المصادر أن عملية َ إكمال الموسم ستـتم على غرار التجربة الصينية ، وذلك من خلال تجميع الفرق في ولاية واحدة وفندق ٍ واحد ولعب المباريات جميعها من دون جماهير في القاعة ذاتها حرصاً على عدم اتصالهم بأشخاص ٍ يحملون فيروس كورونا ، ومن المتوقع أن يلقى هذا الأمر ُ اثرا سلبياً لدى نجوم اللعبة وعلى رأسهم ليبرون جيمس الذي رفض في وقت سابق خوض َ المباريات في صالات فارغة من الجماهير.
ترشيحات عدة تشير إلى إمكانية مواصلة الموسم من دون جماهير
ورجحت هذه المصادر أن عملية َ إكمال الموسم ستـتم على غرار التجربة الصينية ، وذلك من خلال تجميع الفرق في ولاية واحدة وفندق ٍ واحد ولعب المباريات جميعها من دون جماهير في القاعة ذاتها حرصاً على عدم اتصالهم بأشخاص ٍ يحملون فيروس كورونا ، ومن المتوقع أن يلقى هذا الأمر ُ اثرا سلبياً لدى نجوم اللعبة وعلى رأسهم ليبرون جيمس الذي رفض في وقت سابق خوض َ المباريات في صالات فارغة من الجماهير.
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