ورجحت هذه المصادر أن عملية َ إكمال الموسم ستـتم على غرار التجربة الصينية ، وذلك من خلال تجميع الفرق في ولاية واحدة وفندق ٍ واحد ولعب المباريات جميعها من دون جماهير في القاعة ذاتها حرصاً على عدم اتصالهم بأشخاص ٍ يحملون فيروس كورونا ، ومن المتوقع أن يلقى هذا الأمر ُ اثرا سلبياً لدى نجوم اللعبة وعلى رأسهم ليبرون جيمس الذي رفض في وقت سابق خوض َ المباريات في صالات فارغة من الجماهير.

