ترايل بلايزرز يغلق مقره التدريبي بسبب تفشي كورونا

ويأتي هذا الخبر قبل أيام من مبارته على أرضه ضد سكرامنتو كينغز الجمعة ضمن المباريات الاستعدادية للموسم الجديد الذي يفتتحه بلايزرز بمواجهة ضيفه يوتا جاز في 23 من كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وقال نيل أولشي المدير العام للنادي "على مدى الايام الأربعة الأخيرة، ظهرت ثلاث نتائج ايجابية بكوفيد-19" في صفوف النادي، من دون ذكر الأسماء أو تحديد إذا كانوا من اللاعبين أو العاملين.

وتابع "وحرصاً منا على الجميع، بعد استكمال تتبع المخالطين، سنقوم بإغلاق مرفق التدريب اليوم من أجل عمليات التنظيف في الوقت الذي سنجري فيه الفحوصات".

وينطلق الموسم الجديد من الدوري في 22 من الشهر الحالي، ومع استمرار تفشي "كوفيد-19"، سيغيب الجمهور عن المدرجات في مستهله لكن الأندية ستلعب على أرضها عوضاً عن التجمع في مكان واحد كما حصل في "فقاعة" أورلاندو بعد استئنتاف الموسم الماضي.

وتم الاتفاق على خوض كل فريق 72 مباراة في الموسم المنتظم بدلاً من 82، وسيسمح ذلك بإقامة الأدوار الاقصائية في أيار/مايو والدور النهائي في تموز/يوليو، قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو (23 تموز/يوليو - 8 آب/أغسطس).

وسيلعب كل فريق ثلاث مباريات ضد كل من منافسيه في نفس المنطقة، مقابل مباراتين ضد كل من منافسيه في المنطقة الأخرى (شرقية أو غربية).

وحقق بلايزز في الموسم المنتظم 2019-2020 مجموع 35 انتصاراً و39 خسارة، قبل أن يخرج أمام لوس انجليس ليكرز في الدور الأول من الأدوار الاقصائية "بلا اوف" ليفوز الأخير باللقب.