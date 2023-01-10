أضاف غرانت وليامس 20 نقطة وجايلن براون 19 وآل هورفورد 8، بما فيها ثلاثية حاسمة قبل 25.5 ثانية من النهاية.

عزز سلتيكس سجله إلى 29-12 بعد 41 مباراة في الموسم المنتظم من أصل 82.

في غضون ذلك، بقي ناغتس وغريزليز على المسافة ذاتها في صدارة الغربية، بفوز الأول على ضيفه لوس أنجليس ليكرز المنقوص 122-109

والثاني على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 121-113.

بوسطن الذي مني بخسارة مفاجئة أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر مؤخرًا وتحتم عليه الكفاح لتخطي سبيرز في المباراة الأخيرة، أهدر مجددًا فارقًا شاسعًا لكنه تمكن من الخروج آمنًا هذه المرة.

بعد أن خرج نجم بولز ديمار ديروزان من الربع الثالث بسبب إصابة في الفخذ، عزّز سلتيكس الفارق إلى 16 نقطة بفضل أداء دفاعي قوي من تايتوم.

الثقة بالزملاء

لكن بولز بقيادة زاك لافين الذي سجل 15 من نقاطه الـ27 في الربع الأخير، قلّص الفارق إلى نقطتين في الدقائق الأخيرة.

سجل هورفورد ثلاثية إثر تمريرة من تايتوم ووسع الفارق إلى خمس نقاط قبل 25.5 ثانية من النهاية. وبعد أن أهدر لافين ثلاثية، سجل تايتوم سلّة ساحقة متحصلا على الخطأ ليسجل الرمية الحرة ويضمن الفوز لفريقه.

قال تايتوم عن الكرة التي مررها إلى هورفورد بعد المراقبة القوية عليه "الأمر كله يتعلق بالثقة في زملائك. سدد آل كرة مهمة".

وأضاف أنه رغم سِجِل بولز المتواضع هذا الموسم (19 فوزًا و22 خسارة)، كان الفوز رائعًا "إنهم فريق صعب، يقودهم مدرب مميز، يلعبون بقوة وهم أقوياء بدنيًا ونشطون للغاية. إنه فوز كبير".

في ممفيس، غاب النجم والهداف جا مورانت عن غريزليز للمباراة الثانية تواليًا بسبب آلام في الفخذ.

قاد الفريق تايوس جونز مع 24 نقطة وجارين جاكسون مع 16 ليوقفا انتفاضة متأخرة لسبيرز.

كان تري جونز، شقيق تايوس، أفضل مسجل في سبيرز مع 18 نقطة فيما أضاف جوش ريتشاردسون 16.

وعزّز غريزليز سجله إلى 27-13 على غرار ناغتس الذي قاده نجمه الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري مرتين، أمام ليكرز محققًا "تريبل دابل" الحادي عشر هذا الموسم مع 14 نقطة، 11 متابعة و16 تمريرة حاسمة.

وساهم جمال موراي الذي غاب طيلة الموسم الماضي لتمزق في أحد أربطة الركبة بـ34 نقطة، الأعلى له هذا الموسم.

غياب ليبرون



غاب "الملك" ليبرون جيمس عن ليكرز لالتهاب في الكاحل لينضم إلى العملاق أنتوني ديفيس الغائب بدوره. وخسر بطل 2020 أيضًا جهود باتريك بيفيرلي لإصابة في الورك عند استراحة الشوطين لتنتهي سلسلة من خمسة انتصارات تواليًا للفريق.

كان راسل وستبروك أفضل مسجل في صفوفه مع 25 نقطة من مقاعد الاحتياط وأضاف توماس براينت 17 مع 10 متابعات.

في نيويورك، أحرز اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 22 نقطة و10 متابعات ليقود ميلووكي باكس للفوز 111-107 على نيكس، بعد أن عاد من تأخر بلغ 17 نقطة ليضع حدًا لسلسلة من أربعة انتصارات تواليًا لخصمه.

وقدم باكس أداء جماعيًا مميزًا، إذ وصل سبعة لاعبين إلى حاجز العشر نقاط أقله ونجح الفريق بـ19 رمية ثلاثية، 12 منها في الشوط الثاني.

ساهم بروك لوبيز بـ17 نقطة ومثلها لجو إينغلس من مقاعد الاحتياط.



