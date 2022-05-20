

ورد سلتيكس التحية لميامي هيت الذي حسم المباراة الأولى الثلاثاء 118-107، فتعادل الفريقان 1-1 قبل مواجهتيهما المقبلتين في بوسطن السبت والاثنين، علماً أنّ الفريق الذي يسبق منافسه إلى الفوز في أربع مباريات من أصل سبع يتوج بطلاً للمنطقة الشرقية ويبلغ الدور النهائي للدوري.

وسجل تايتوم 27 نقطة مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، وأضاف سمارت، العائد بعد غيابه عن المواجهة الأولى بسبب الإصابة، "دابل دابل" مع 24 نقطة و12 تمريرة حاسمة وكان على بعد متابعة واحدة لتحقيق الـ"تريبل دابل".

وأكد مدرب سلتيكس إيمي أودوكا أنّ عودة سمارت وهورفورد كانت حاسمة، وقال: "كان من الرائع استعادة خدماتهما، لقد كان وجودهما جيداً".



وأضاف: "لا أعتقد أننا لعبنا بشكل سيء في المباراة الأولى عندما كسبنا ثلاثة أرباع، لكننا رأينا الكثير من الإيجابيات والمجالات التي يمكننا البناء عليها".

واعترف سمارت أنه كان مستاء لغيابه عن المباراة الأولى بسبب إصابة في القدم، وقال : "شعرت بالاستياء لأنني لم أستطيع أنّ أكون مع زملائي والكفاح معهم".

وأضاف أفضل مدافع في الموسم المنتظم في الدوري: "أنا سعيد لكوني تمكنت من التواجد معهم في الملعب وخوض المعركة ضد فريق جيد جدًا مثل ميامي".

"أحرجونا"

وبعدما اكتفى بتسجيل 11 ثلاثية من أصل 34 في المباراة الأولى، تمكن سلتيكس من ترجمة 20 ثلاثية من أصل 40 محاولة الخميس.

وفرض سلتيكس أفضليته في الشوط الأول بكسبه الربعين الأول والثاني 35-24 و35-21 على التوالي، فيما انتهى الربعان الأخيران بالتعادل 26-26 و31-31 توالياً.

واكتفى نجم ميامي هيت جيمي باتلر بتسجيل 29 نقطة فقط مع ست متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، بعدما فرض نفسه نجما في المباراة الأولى بتسجيله 41 نقطة.

وكان باتلر اللاعب الوحيد إلى جانب غابي فينسنت (14 نقطة) تخطياً حاجز النقاط العشر بين الخماسي الأساسي في التشكيلة، حيث سجّل كل من بام أديبايو وماكس ستراس ست نقاط مع تسع متابعات للأول وخمس للثاني، وبي جي تاكر خمس نقاط.

وأوضح مدرب ميامي هيت إيريك سبويلسترا أنّ فريقه كان يتوقع رد فعل قوي من بوسطن.

وقال: "أنا متأكد من أنهم لم يكونوا سعداء لأننا سجلنا 118 نقطة في سلتهم في المباراة الأولى".

وأضاف: "عندما تصل إلى هذه المرحلة من نهائيات المنطقة، تكون هناك الفرق الجيدة جدًا فقط، فرق بدون الكثير من نقاط الضعف".

وتابع: "إنها منافسة رائعة. في الأدوار الفاصلة، عليك المضي قدمًا نحو الهجوم. لاعبو فريقي وجهازه الفني غير راضين عما حصل الليلة، حتى لو كانت مجرد هزيمة في مباراة واحدة في هذه المرحلة. سيتعين علينا إيجاد الحلول بسرعة".