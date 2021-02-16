وقالت الرابطة إنها اتخذت قرار تأجيل المباريات الثلاث من أجل إتاحة الوقت لإتمام عملية تتبع المخالطة بين لاعبي سان أنتونيو ولاعبي تشارلوت هورنتس أيضا.

وتواجه سان أنتونيو مع تشارلوت الأحد ما دفع الرابطة إلى تأجيل المباراتين المقبلتين لهورنتس أيضا.

وسبق للرابطة أن أجلت المباراة التي كانت مقررة الثلاثاء بين سان أنتونيو وديترويت بيستوز لأن "عضواً من سبيرز قد ثبتت نتيجته إيجابية (بكوفيد-19)"، من دون تحديد ما إذا كان لاعباً أم عضواً إدارياً.

وكان من المفترض أن يتواجه سان أنتونيو مع كليفلاند كافالييرز الأربعاء في ملعبه قبل السفر شرقا للقاء نيويورك نيكس السبت وإنديانا بيسرز الإثنين.

أما من جهة تشارلوت، فكان سيواجه شيكاغو بولز الأربعاء ثم دنفر ناغتس الجمعة.

وبحسب البروتوكولات الصحية للدوري الأميركي للمحترفين، يجب عزل أي شخص ثبتت نتيجة اختباره إيجابية أو خالط شخصاً مصاباً.