وأوضحت الرابطة أن المباريات المؤجلة هي ضد بورتلاند ترايل بلايزرز الجمعة والأحد، وساكرامنتو كينغز الاثنين بحسب البروتوكول الصحي المعمول به.

وكانت الرابطة أجلت مباراة غريزليز الأولى ضد بورتلاند التي كانت مقررة الأربعاء للأسباب نفسها، والأمر ذاته بالنسبة لمباراة مقررة الجمعة بين واشنطن ويزاردز وميلووكي باكس.

وارتفع بالتالي مجموع المباريات المؤجلة منذ انطلاق الموسم الحالي في كانون الأول/ديسمبر الماضي الى 19 مباراة بينها 18 بعد تاريخ العاشر من الشهر الحالي ما يشير الى انتشار سريع لفيروس كورونا في صفوف أندية الدوري الأميركي في الآونة الأخيرة.

وكشفت الرابطة بأن 502 لاعبين خضعوا لفحوصات للكشف عن جائحة كوفيد-19 منذ الـ13 من الشهر الحالي تبين أن نتيجة 11 منهم جاءت إيجابية.

وبحسب بروتوكول الرابطة، يجب عزل أي شخص تكون نتيجة اختباره إيجابية، أو تم تحديده على أنه كان على اتصال وثيق بشخص مصاب، في الحجر الصحي.

ومنذ الأسبوع الماضي، يتعين على اللاعبين والأجهزة الفنية البقاء في مقر إقامتهم في جميع الأوقات خلال خوض النادي لمبارياته البيتية باستثناء التوجه إلى صالة اللعب والمنشآت الرياضية الخاصة بفرقهم أو ممارسة الأنشطة الأساسية، باستثناء الظروف الاستثنائية.

وخلال السفر، لا يمكنهم مغادرة الفندق، باستثناء الذهاب للتدريب واللعب في الصالة أو في حالة الطوارئ، كما يمنع عليهم التواصل مع نزلاء الفندق.

وخلافا للموسم الماضي الذي توقف لأشهر عدة قبل أن يستكمل بنظام استثنائي داخل فقاعة وورلد ديزني في أورلاندو، تلعب الفرق هذا الموسم على ملاعبها مع السماح بحضور عدد محدود من الجماهير في بعض الملاعب حسب الولايات.