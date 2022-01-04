بيستونز يحقق المفاجأة ويوقف سلسلة انتصارات باكس من قبل beIN SPORTS January 4, 2022 15:52 0:57 دقيقة هذا وحقق ديترويت بيستونز المفاجأة وأوقف سلسلة انتصارات مستضيفه حامل اللقب ميلووكي باكس، بالفوز عليه بمئة وخمس عشرة نقطة لمئة وست نقاط. تقارير إخبارية ديترويت بيستونز الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة موناكو يعلن تعيين البلجيكي كليمان مدرباً له 0:57 دقيقة بيستونز يحقق المفاجأة ويوقف سلسلة انتصارات باكس 0:50 دقيقة شيكاغو بولز يعزز صدارته للمنطقة الشرقية 0:51 دقيقة ووريورز يتمسك بصدارته للقسم الغربي 1:09 دقيقة لاعبو المغرب يخوضون الحصة التدريبية الأولى 0:38 دقيقة ضيوف يرشح السنغال للتتويج بكأس أمم إفريقيا 0:47 دقيقة أحمد موسى ينضم لمعسكر منتخب نيجيريا 0:49 دقيقة كولكر يدافع عن ألوان سيراليون في كأس الأمم 0:51 دقيقة الكشف عن قائمة غانا المشاركة في أمم إفريقيا 0:49 دقيقة الكشف عن الاستعدادات لإقامة كأس السوبر التركية