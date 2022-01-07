مع غياب نجميه ستفين كوري ودرايموند غرين بسبب الإصابة، سقط ووريرز أمام بيليكانز ليتعرض للخسارة الثانية تواليًا للمرة الأولى هذا الموسم بعد أن خسر أمام دالاس مافريكس الأربعاء.

وأصبح صنز أول فريق يحقق 30 انتصارًا هذا الموسم (مقابل 8 هزائم) ليتفوق على ووريرز (29-9) في صدارة الدوري.

وحقق بول (36 عامًا) تريبل دابل رقم 17 في مسيرته الاحترافية مع 14 نقطة، 13 متابعة هي الأعلى في مسيرته و10 تمريرات حاسمة. وأضاف كاميرون جونسون 24 نقطة في أفضل رصيد في مسيرته و19 لجايلن سميث إضافة إلى 14 متابعة.

وغاب العديد من النجوم عن صنز بسبب كوفيد-19 أبرزهم دي أندري أيتون من باهاماس، جاي كراودر وجاي فالي ماكغي.

في نيو أورليانز، سجل براندون إنغرام 32 نقطة ضد ووريرز ليقود بيليكانز إلى فوزه الأول بعد ثلاث هزائم تواليًا.

وغاب كوري عن المباراة بسبب إصابة في عضلات الفخذ الأيسر بعد اصطدامه بركبة دوريان فيني-سميث خلال الخسارة ضد دالاس الأربعاء. فيما غاب غرين بسبب التهاب في الورك الأيسر بالإضافة إلى المكسيكي الأميركي خوان توسكانو-أندرسون للإصابة في الكاحل.

ومع تقدمه بفارق 10 نقاط قبل 1:27 دقيقة من نهاية المباراة، كان على بيليكانز الوقوف في وجه عودة محتملة لووريرز الذي قلص الفارق إلى 94-91 قبل أقل من دقيقة.

إلا أن أصحاب الأرض سجلوا سبع رميات حرة في الثواني الأخيرة ليحققوا الفوز.



ثلاثية قاتلة



في ماديسون سكوير غاردن، كان آر جاي باريت البطل لنيويورك نيكس بعد أن سجل ثلاثية وهو في وضعية غير متوازنة مع نهاية الوقت ليقود فريقه للفوز 108-105 على بوسطن سلتيكس في مباراة مثيرة.



وكان الفرنسي إيفان فورنييه نجم المباراة محققًا 41 نقطة هي الاعلى في مسيرته، بينها 10 ثلاثيات، ليقود نيكس للعودة من تأخر كبير في الشوط الأول.

وعادل جايسون تايتوم الأرقام لبوسطن قبل 2.2 ثانيتين من النهاية لينفذ نيكس الكرة من منتصف الملعب بعد وقت مستقطع.

استلم باريت الكرة قبل 1.5 ثانية وسددها وهو في وضعية غير متوازنة وسقط على أرض الملعب بعد التسديد وسط رقابة دفاعية من تايتوم قبل أن تدخل السلة وسط فرحة جنونية في الملعب العريق.

وحقق جوليوس راندل 22 نقطة لنيكس فيما أضاف إيمانويل كويكلي 16 من مقاعد الاحتياط.

كان تايتوم الافضل من جانب الخاسر مع 36 نقطة، فيما أضاف الالماني دينيس شرودر 20 وجايلن براون 16.

في مباراة أخرى، حقق ممفيس غريزليز انتصاره السابع تواليًا بتفوقه على ديترويت بيستونز 118-88.