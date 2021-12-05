في المباراة الأولى، تابع شيكاغو بولز، الساعي إلى استعادة أمجاد أيامه الغابرة والأسطورة مايكل جوردان، صحوته في الآونة الأخيرة وحقق فوزه الثالث توالياً والسادس عشر هذا الموسم وألحق الخسارة السابعة هذا الموسم والثانية في المباريات الأربع الأخيرة لنتس.

ويدين بولز بفوزه إلى الثنائي زاك لافين وديمار ديروزن حيث سجل الأول 31 نقطة مع ثماني متابعات وست تمريرات حاسمة، وأضاف الثاني 29 نقطة مع ست متابعات.

وفرض نتس أفضليته في بداية المباراة وكسب ربعها الأول بفارق ست نقاط (34-28)، قلصها بولز إلى أربع نقاط في نهاية الشوط الأول (52-56) بعدما كسب الربع الثاني 24-22.

وعاد أصحاب الأرض إلى التألق في الربع الثالث وتقدموا بفارق ثماني نقاط في منتصفه لكن الضيوف استعادوا توازنهم في نهايته وحسموه في صالحهم (27-26) مقلصين الفارق إلى ثلاث نقاط (79-82).

واستهل بولز الربع الأخير بقوة 13-2 ليتقدموا في النتيجة مصعبين المهمة على أصحاب الأرض الذين حاولوا تدارك الموقف لكن لافين وجه لهم ضربة شبه قاضية بخمس نقاط في الثواني الأخيرة (107-102).

وقلص كيفن دورانت الفارق إلى سلة واحدة بثلاثية قبل 39 ثانية من نهاية المباراة لكن لونزو بول رد عليه بثلاثية مباشرة منهيا الربع في صالح فريقه (32-25).

وفرض دورانت نفسه نجما للمباراة بتحقيقه "دابل دابل" مع 28 نقطة و10 متابعات، وأضاف لاماركوس ألدريدج 20 نقطة مع سبع متابعات، فيما اكتفى النجم الآخر جيمس هاردن بتسجيل 14 نقطة فقط لكنه تألق بـ14 تمريرة حاسمة.

وارتقى دورانت إلى المركز الـ24 في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري متخطياً راي الن، لكن ذلك لم يكن كافياً لتفادي خسارة فريقه الذي بقي في الصدارة كونه خسر مباراة أقل من شيكاغو بولز.

وعزز ميلووكي باكس موقعه في المركز الثالث للمنطقة الشرقية بفوزه على ضيفه وشريكه السابق ميامي هيت 124-102، رغم غياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو المصاب في ربلة الساق.

سبيرز يضرب بقوة

وفي الثانية، ضرب سبيرز بقوة في الربع الأول عندما حسمه في صالحه بفارق 15 نقطة (36-21)، قبل أن يواصل تألقه في الثاني ويوسع الفارق إلى 22 نقطة لكن أصحاب الأرض تداركوا الموقف في الدقائق الأخيرة وقلصوا الفارق إلى تسع نقاط (58-64).

وانتظر ووريرز الربع الأخير ليتقدم في النتيجة 106-103 لكن ديريك وايت سجل ست نقاط من نقاطه الـ25 في المباراة في الثواني الـ100 الأخيرة ليؤمن فوز الضيوف.

وفضلا عن وايت، أفضل مسجل في صفوف الفائز، تألق ديجونت موراي بتسجيله 23 نقطة مع 12 متابعة، والبديل لوني ووكر صاحب 21 نقطة.

في المقابل، تألق كالعادة ستيفن كوري بتسجيله 27 نقطة مع ثماني متابعات.

وعلى غرار نتس، حافظ ووريرز على صدارة المنطقة الغربية رغم الخسارة الرابعة هذا الموسم.

