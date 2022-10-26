وللمرة الثالثة توالياً، نجح الهداف بوكر بتسجيل 30 نقطة أو أكثر، ليلحق الخسارة الثانية هذا الموسم بحامل اللقب.

وضلع بوكر (25 عاماً) أيضاً بمشادة في الربع الثالث مع تومسون أدت إلى طرد اللاعب المخضرم البالغ 32 عاماً للمرة الأولى بعد 651 مباراة في الدوري.

وطُرد تومسون بعد ان اصطدم ببوكر منتصف الربع الثالث ليحصل على خطأ فني، قبل حصوله على خطأ فني ثان بعد تسببه بمشادة مع لاعبي صنز والحكم إيد مالوي.

شكّل ذلك منعطفاً في المباراة، فبعدما كانت النتيجة 81-76 لمصلحة صنز، وسّع الأخير الفارق إلى 90-77 ثم 105-86 مطلع الربع الأخير.

وقاتل غولدن ستايت لتقليص الفارق إلى 12 نقطة منتصف الربع الأخير، لكن المضيف صمد وحافظ على فوزه الثالث هذا الموسم مقابل خسارة واحدة.

وقال بوكر الذي بلغ معدله 32 نقطة في أول أربع مباريات من الموسم، ان فينيكس كان مصمّماً على لفت الانتباه أمام حامل اللقب "هم حاملو اللقب. لديهم ثقافة، بيئة ويحملون التاج".

تابع "في كل مرة سنواجههم سنكون تنافسيين ونلعب بشراسة".

وعن المشادة، قال بوكر "أحبّ كلاي تومسون. ومنذ فترة الدرافت قلت انني أريد أن أكون مثل كلاي تومسون".

أضاف "لكن هذا لا يمنعنا من التنافس ضد بعضنا والتحدث بشكل مفرط. أنا معجب كبير بطبيعته التنافسية، وهذا كل شيء".

وقلل ستيف كير مدرب ووريرز من أهمية المشادة بين كير وبوكر "هما متنافسان رائعان، لاعبان رائعان. هذا هو دوري أن بي ايه، هو أقوى منافسة في العالم. أمور مماثلة تحدث".

وحصل بوكر على دعم من زميله ميكال بريدجز (17 نقط) وأضاف كل من لاعب الارتكاز ديأندريه ايتون والموزع كريس بول 16 نقطة.

ولدى الخاسر، كان الموزع النجم ستيفن كوري أفضل مسجل مع 21 نقطة وأضاف جوردان بول 17، فيما بلغ رصيد تومسون المطرود نقطتين فقط.



دونتشيتش والرمق الأخير

ولم تكن 37 نقطة من النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش كافية لتجنيب دالاس مافريكس الخسارة أمام مضيفه نيو اورليانز بيليكانز 111-113.

وقلّص دونتشيتش الفارق إلى نقطة قبل أربع ثوان من نهاية الوقت (111-112)، لكن ابن الثالثة والعشرين أنهى المباراة محبطاً بعد إهدار رمية ثلاثية كانت كفيلة بتحقيق الفوز الثاني لفريقه هذا الموسم.

وأضاف السلوفيني إلى رصيده 11 متابعة و7 تمريرات حاسمة، فيما بلغ رصيد زميليه سبنسر دينويدي 24 نقطة بينها 4 ثلاثيات والبديل كريستان وود 23.

ونجح نيو اورليانز بلعبه الجماعي في ايقاف فورة دونتشيتش، فسجّل ثمانية من لاعبيه عشر نقاط أو أكثر.

وجاء طعم الفوز لذيذاً لبيليكانز، في ظل افتقاده النجمين زيون وليامسون وبراندون إينغرام بسبب الإصابة.

وكان تراي مورفي الثالث الأفضل لدى الفائز مع 22 نقطة، بينها 8 رميات حرة من أصل 8، وأضاف سي جاي ماكولوم 14 نقطة و11 تمريرة حاسمة.

أقرّ ماكولوم انه وجد صعوبة لمتابعة رمية دونتشيتش الأخيرة في الوقت القاتل "عندما سدّدها قلت لنفسي +رجاء لا تسجّل+".

وفاز واشنطن ويزاردز على ضيفه ديترويت بيستونز 120-99.

قاد كايل كوزما قائمة مسجلي واشنطن مع 25 نقطة وأضاف لاعب الارتكاز اللاتفي كريستابس بورزينغيس 20، والبديل ويل بارتون 16.

وألحق أوكلاهوما سيتي الخسارة بضيفه لوس أنجليس كليبرز 108-94، بفضل 33 نقطة لشاي غيلغيوس-ألكسندر.