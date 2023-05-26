وكان ميامي تقدم بثلاثة انتصارات مقابل لا شيء، لكن بوسطن رد بالفوز في المباراتين الأخيرتين.

وساهم أربعة لاعبين في فوز بوسطن وهم ديريك وايت (24 نقطة) في حين أضاف ماركوس سمارت 23 نقطة وكل من جايسون تايتوم وجايلين براون 21 نقطة.

وقال براون "الشيء الوحيد الذي يستطيع ايقافنا هو نحن". وأضاف "اليوم كنا الفريق الأقوى، فرضنا ايقاعنا منذ البداية وحتى النهاية".

أما وايت فقال "ساهمت مراقبة مدافعي ميامي على جايلين وتايتوم في فتح مساحات أمامي، فاستغليتها على أفضل ما يكون".

وأضاف متحدثاً عن المباراة السادسة في أرض ميامي "الأمر لن يكون سهلاً، الجمهور المحلي سيكون له كلمة. يتعين علينا أن نكافح على مدى 48 دقيقة لإيجاد طريقة للفوز".

وأكد مدرب سلتيكس بأن فريقه عاد من بعيد في السلسلة بقوله "عشنا أسبوعاً سيئا كما يمكن أن يحصل لأي شخص في العمل. لكن الأهم أننا بقينا متحدين".

ضعف هجومي



أما في صفوف ميامي الذي غاب عنه غابي فنسنت بداعي إصابة في الكاحل، فلم يتخط أي لاعب حاجز العشرين نقطة، فسجل دنكان روبنسون 18 نقطة وأضاف كل من بام أديبايو وجيمي باتلر 16 و14 نقطة توالياً. ويكون باتلر قد سجل أدني معدل من النقاط في مباريات البلاي أوف هذا الموسم.

وللمفارقة، لم يكن أساسيو ميامي في يومهم، لان البدلاء تفوقوا عليهم في التسجيل (53 نقطة مقابل 44).

واعترف باتلر بأنه يتعين على فريقه اللعب بطريقة أفضل إذا ما أراد حسم النتيجة في صالحه في المباراة السادسة بقوله "يجب أن نقدم أداء أفضل، تحقيق بداية أفضل وجعل الأمور أصعب للفريق المنافس".





