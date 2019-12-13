من جهته، واصل السلوفيني الواعد لوكا دونسيتش تألقه وقاد فريقه دالاس مافريكس إلى الفوز على مضيفه ديترويت بيستونز 122-111 الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى على ملعب "تي دي غاردن" وأمام 19156 متفرجا، يدين فيلادلفيا ثاني المنطقة الشرقية بفوزه التاسع عشر في 26 مباراة والرابع على التوالي إلى نجمه لاعب الارتكاز الكاميروني جويل إمبيد الذي سجل أكبر غلة له هذا الموسم برصيد 38 نقطة بينها 16 نقطة في الربع الأخير وخمس رميات حرة من أصل ست في الثواني الـ26 الأخيرة مع 13 متابعة بينها 11 دفاعية وست تمريرات حاسمة.

وساهم توبياس هاريس في الفوز الثامن لفيلادلفيا في المباريات التسع الأخيرة بتسجيله 23 نقطة مع ثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة، وأضاف مايك سكوت 15 نقطة من خمس رميات من خارج القوس.

في المقابل، برز كيمبا ووكر في صفوف بوسطن سلتيكس بتسجيله 29 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة وأضاف البديل التركي إنيس كانتر 20 نقطة مع تسع متابعات بيد أن ذلك لم يكن كافيا لاستمرار فريقهما في الانتصارات المتتالية على أرضه ورفعها إلى 11.

ودخل بوسطن سلتيكس المباراة كأحد ثلاثة أندية لم تنهزم على أرضها حتى الآن هذا الموسم، إلى جانب فيلادلفيا وميامي هيت، لكنه فشل في الحفاظ على سجله القياسي ومني بخسارته السابعة في 24 مباراة هذا الموسم والثانية على التوالي.

وتقدم بوسطن بفارق ثماني نقاط قبل نهاية الشوط الأول (55-47)، لكن فيلادلفيا انتفض في الثواني الأخيرة تسجيله تسع نقاط مقابل أربع لصاحب الأرض فقلص الفارق في نهايته إلى ثلاث نقاط فقط (55-59)، قبل أن يحسم الثالث في صالحه بفارق أربع نقاط ليتقدم 81-80، ويتقدم بفارق تسع نقاط قبل 2,25 دقيقة من نهاية المباراة.

وقلص بوسطن الفارق إلى سلة واحدة (106-108) قبل 41 ثانية بفضل سلة لكانتر، لكن الأسترالي بن سيمونز سجل رميتين حرتين ليوسعه إلى أربع نقاط 110-106، قبل أن يسجل جايسون تاتوم ثلاثية قلص بها الفارق إلى نقطة واحدة (109-110).

وحصل إمبيد على رميتين حرتين سجل واحدة منهما قبل أن يضيف رميتين حرتين ليقود فريقه إلى الفوز.

واكتفى تاتوم بتسجيل 15 نقطة فقط للخاسر، واضاف غوردون هايوورد 19 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة.

وحظي نجم فيلادلفيا الجديد الدومينيكاني آل هورفورد باستقبال حار من جماهير بوسطن على الرغم من عدم خوضه المباراة بسبب اصابة في الركبة. وكانت المرة الأولى التي يعود فيها هورفورد إلى بوسطن منذ انضمامه الصيف الماضي الى سيكسرز في صفقة انتقال حر بعد ثلاثة مواسم مع سلتيكس.

دونسيتش يواصل التألق

على ملعب "مكسيكو سيتي أرينا" وأمام 20064 متفرجا في العاصمة المكسيكية، تابع دونسيتش تألقه هذا الموسم وأعاد التوازن لفريقه دالاس مافريكس عقب خسارته امام ضيفه ساكرامنتو كينغز 106-110 الأحد، بقيادته إلى الفوز على مضيفه ديترويت بيستونز 122-111.

وحقق دونسيتش (20 عاما) "تريبل دابل" بتسجيله 41 نقطة مع 12 متابعة و11 تمريرة، هي الثانية له في مسيرته الاحترافية بـ40 نقطة على الأقل، وبات أصغر لاعب في تاريخ الدوري في هذا العمر يحقق هذا الإنجاز متفوقا على "الملك" ليبرون جيمس الذي حقق "تريبل دابل" واحدة بـ40 نقطة على الأقل.

وهي الـ"تريبل دابل" السادسة عشرة لدونسيتش في مسيرته الاحترافية.

وهو الفوز الخامس على التوالي لدالاس مافريكس خارج قواعده والسادس في مبارياته السبع الأخيرة فعزز موقعه في المركز الثالث للمنطقة الغربية برصيد 17 فوزا في 24 مباراة.

ولم يجد دالاس أي صعوبة في تحقيق الفوز وسيطر على أرباع المباراة 34-29 و31-29 و30-27 و27-26 على التوالي.

وبرز البديل سيث كوري، شقيق ستيفن نجم غولدن ستايت ووريرز الغائب عن الملاعب بسبب الإصابة، في صفوف دالاس بتسجيله 30 نقطة مع سبع متابعات وأربع تمريرات حاسمة، وأضاف اللاتفي كريستابس بورزينيجيس 20 نقطة مع ثماني متابعات.

وبدوره استعاد دنفر ناغتس توازنه بعد ثلاث هزائم متتالية وتغلب على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 114-99 بفضل 20 نقطة لكل من الصربي نيكولا يوكيتش، صاحب 11 متابعة وست تمريرات حاسمة، والبديل جيرامي غرانت، فيما لم تنفع الخاسر النقاط الـ33 والـ11 متابعة لداميان ليلارد لتفادي الخسارة السادسة عشرة هذا الموسم والثالثة في المباريات الاربع الأخيرة.

وأوقف كليفلاند كافالييرز سلسلة ثماني هزائم متتالية بفوز ثمين على مضيفه سان انتونيو سبيرز 117-109 بعد التمديد.

ويعود الفضل في الفوز إلى كيفن لاف صاحب 30 نقطة مع 17 متابعة بينها 15 دفاعية، وكولين سيكستون الذي سجل 28 نقطة والبديل جوردان كلاكسون صاحب 25 نقطة.