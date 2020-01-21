ألحق بوسطن سلتيكس بغريمه التاريخي لوس أنجليس ليكرز أسوأ هزيمة له هذا الموسم، وذلك باكتساحه بفارق 32 نقطة 139-107 الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك على الرغم من استعادة الضيوف خدمات نجمهم أنتوني ديفيس بعد غيابه عن المباريات الخمس الماضية.

وبعد أن بدأ اللقاء بتسجيله النقاط الثماني الأولى، بدا ليكرز عاجزا عن مجاراة غريمه التاريخي الذي يتفوق عليه بلقب واحد في رأس لائحة أكثر الفرق إحرازا للقب (17 مقابل 16)، ليتلقى ليبرون جيمس ورفاقه هزيمة رابعة ضد أفضل خمسة فرق في المنطقة الشرقية (خسروا أمام ميلووكي باكس وتورونتو رابتورز وإنديانا بيسرز فيما فازوا على ميامي هيت).

وفرض سلتيكس، القادم من ثلاث هزائم متتالية وست في آخر ثماني مباريات، أفضليته من خلال نجاحه الملفت من خارج القوس حيث نجح في 13 من محاولاته الـ22 الأولى ما سمح له بالابتعاد بفارق 28 نقطة 103-75 في الربع الثالث، قبل أن يصل الفارق الى 34 في الربع الأخير.

ويدين بوسطن بفوزه الثامن والعشرين في 42 مباراة، إلى كمبا ووكر الذي نجح أخيرا في فك عقدته أمام "الملك" جيمس بتحقيقه فوزه الأول ضده من أصل 29 مواجهة بينهما.

وأنهى ووكر الذي أمضى المواسم الثمانية الأولى له في الدوري مع تشارلوت هورنتس (بوبكاتس سابقا) قبل الانتقال إلى بوسطن هذا الموسم، اللقاء بعشرين نقطة على غرار جايلن براون، فيما كان جايسون تاتوم الأفضل بتسجيله 27 مقابل 18 نقطة مع 11 متابعة للتركي أنس كانتر.

أما من جهة ليكرز الذي دخل اللقاء على خلفية عشرة انتصارات في مبارياته الـ11 الأخيرة، فكان جيمس الأفضل بتسجيله 15 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة و7 متابعات، فيما ساهم جافايل ماكغي بـ18 نقطة وكل من راجون روندو وكايل كوزما بـ13 وأنتوني ديفيس بتسع في 23 دقيقة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب أفضل فريق في المنطقة الغربية أسوأ هزيمة له هذا الموسم (الهزيمة الأكبر سابقا كانت بفارق 24 ضد دنفر ناغتس في 22 كانون الأول/ديسمبر بغياب ليبرون جيمس).

ولم يشأ جيمس المبالغة في أهمية هذه الخسارة، مكتفيا بالقول "اسمعوا، كانت وحسب هزيمة قاسية، هذا كل ما في الأمر".

وفي زعامة المنطقة الشرقية، استمر ميلووكي باكس بعروضه القوية وحقق فوزه السابع تواليا والـ39 في 45 مباراة، بتغلبه على ضيفه شيكاغو بولز 111-98 بفضل نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي حقق الـ"تريبل دابل" الرابع له هذا الموسم، بعد تسجيله 28 نقطة مع 14 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وحسم ميلووكي انتصاره الرابع على شيكاغو هذا الموسم من أصل أربع مواجهات بينهما، رغم فقدانه الكرة في 23 مناسبة والنقاط الـ24 التي سجلها الضيوف جراء ذلك.